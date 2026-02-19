Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 19 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 20 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Miguel Martinez Herrera
La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio San Rafael
Alfonso Gomez Moreno
La inhumación está prevista a las 18:45 horas en el Cementerio San Rafael
Maria Martinez Diaz
La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio La Fuensanta
