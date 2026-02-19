Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 19 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 20 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Miguel Martinez Herrera

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio San Rafael

Alfonso Gomez Moreno

La inhumación está prevista a las 18:45 horas en el Cementerio San Rafael

Maria Martinez Diaz

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio La Fuensanta

