Los fallecidos en Córdoba el jueves 19 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 20 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Miguel Martinez Herrera

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio San Rafael

Alfonso Gomez Moreno

La inhumación está prevista a las 18:45 horas en el Cementerio San Rafael

Maria Martinez Diaz

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio La Fuensanta