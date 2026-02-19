Los evacuados de Córdoba recibirán entre 600 y 1.350 euros por persona

El Gobierno de España anunció estes martes una ayuda de 150 euros por persona y día para las familias desalojadas, lo que en Córdoba se traducirá en cantidades que irán entre 600 y 1.350 euros en función del número de días de evacuación de las viviendas. En Córdoba, unas 800 familias abandonaron sus casas por orden de las fuerzas de seguridad de forma preventiva ante posibles inundaciones el 5 de febrero. La mayoría, más de 700, pudieron regresar a sus hogares entre el 8 y el 9 de febrero. De esta forma, quienes pasaron 4 días fuera podrán reclamar al Gobierno 600 euros. En el otro lado de la horquilla, los últimos en volver lo hicieron el 13 de febrero, por lo que estuvieron 9 días evacuados. Estos podrán podrán reclamar una ayuda por persona de 1.350 euros. Según las primeras estimaciones, estas ayudas supondrán un desembolso total en la capital de más de un millón de euros.

Aunque el Consejo de Ministros lanzó el anuncio el martes, el decreto ley no se espera que se publique en el Boletín Oficial del Estado hasta este jueves, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. Será entonces cuando los damnificados puedan conocer los detalles sobre requisitos y plazos para la solicitud de las ayudas. Respecto a las ayudas, la sensación general entre los vecinos es «de incertidumbre», ya que aún no han podido valorar los daños en sus viviendas ni se conocen los detalles de cómo se harán efectivas.

De momento, la principal preocupación de los evacuados por el temporal es recuperar la normalidad en sus casas. El presidente del Consejo de Distrito Periurbano Oeste, Carlos Valverde, elevaba ayer la queja de algunos de los afectados. «Según nos comunican, los agentes del Infoca, que estaba trabajando en la retirada de barro y lodo en las calles y casas junto a los vecinos desde que se anunció el realojo, se retiraron el martes y les comunicaron que ya no iban a regresar, a pesar de que aún quedan zonas con grandes cantidades y de barro acumulado en viviendas y en calles como Las Tórtolas y La Perdiz, así como en la parte más próxima al río de Altea, ya que este miércoles no ha acudido nadie, tampoco Sadeco». A quienes sí se vio ayer trabajando intensamente en la retirada de lodo fue a voluntarios de Cruz Roja, que están colaborando con los vecinos en las tareas de limpieza. Según Valverde, «la empresa de saneamientos solo ha pasado para retirar los muebles y los electrodomésticos inservibles que han depositado en las cubas».

Calles llenas de barro en la zona de Guadalvalle y Altea. / Victor Castro

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales aseguraron ayer que el personal de Sadeco sigue trabajando en las zonas afectadas recogiendo enseres mientras que la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento se dedica a retirar barro y fango de la vía pública. No obstante, señalan que «las condiciones del terreno dificultan estas labores, puesto que hay zonas que no cuentan con firme ni pavimento aptos para acceder con vehículos industriales». Por ello, han recurrido al uso de un tractor del SBA para recoger enseres en zonas donde todavía no puede entrar la furgoneta.

En principio, afirman que «se mantendrá esta dotación los próximos días, evaluando continuamente el avance de los trabajos» y que estarán presentes «en todas las zonas inundadas donde puedan entrar nuestros equipos y maquinaria, tanto para baldear las calles como para recoger los enseres». Según las mismas fuentes, «el Ayuntamiento no puede entrar en parcelas particulares» y advierten de que «se está dando la circunstancia de que muchas calles se iban a limpiar para volverse a ensuciar con el lodo que sacan los vecinos de sus parcelas».