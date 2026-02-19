El Consorcio de Compensación de Seguro empieza a peritar los daños de las viviendas inundadas en Córdoba

Los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros han iniciado ya las visitas a las viviendas inundadas en Córdoba, según han confirmado los vecinos de Guadalvalle y Altea, con el fin de realizar la valoración de los daños que servirán para calcular las indemnizaciones. Según los representantes vecinales, la mayoría de viviendas tienen seguro y podrán reclamar una indemnización a su compañía aunque sea el Consorcio de Compensación quien la sufrague. También hay viviendas que no están aseguradas porque las compañías no están dispuestas a asumir el riesgo que supone estar en una zona inundable. El importe de la indemnización dependerá del capital asegurado, cantidad que fija el máximo a que se tiene derecho. El pago no debería demorarse más de dos o tres meses una vez se realice el peritaje.

En la riada del año 2010, se desalojaron en Córdoba una cantidad similar de viviendas a la de este año, en torno a 800. En aquel momento, el Consorcio tuvo que abonar en Córdoba más de 25 millones de euros en indemnizaciones por las inundaciones de febrero y diciembre, para cubrir los daños causados en viviendas, industria, comercios y daños a vehículos. Las más cuantiosas fueron las de diciembre (muchos vecinos decidieron hacerse un seguro después de la primera riada) y se elevaron a 16 millones, de los que casi 9 millones fueron para los seguros del hogar. Quince años después, el porcentaje de viviendas aseguradas en Córdoba ha pasado del 68% al 78%.

Cabe recordar que las ayudas públicas son compatibles con las indemnizaciones del seguro (o en este caso, del Consorcio de Compensación de Seguro) siempre que la suma de ambas no supere el valor total del daño producido.