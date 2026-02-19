El comercio de cercanía sostiene al minorista en Córdoba pese a la transformación del sector, según un estudio provincial

El comercio minorista de la provincia de Córdoba ha experimentado una profunda transformación en los últimos quince años, marcada por la digitalización, los cambios en los hábitos de consumo, la pandemia y la creciente competencia de grandes plataformas y cadenas comerciales. Sin embargo, el comercio de cercanía, especialmente el de base alimentaria, ha demostrado una notable resistencia, convirtiéndose en un pilar para la economía y la cohesión territorial.

Así lo recoge el estudio “Evolución del comercio minorista en la provincia de Córdoba (2010–2024)”, financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que analiza la evolución del número de establecimientos por comarcas y tipologías comerciales, según refiere Comercio Córdoba en una nota de prensa.

Resistencia frente a la concentración

Entre las principales conclusiones, el informe destaca que el comercio tradicional de proximidad apenas ha reducido su número de establecimientos en el conjunto provincial e incluso ha crecido en varias comarcas y en la capital. Este dato confirma su papel estratégico como garante del abastecimiento diario y de la vida urbana y rural activa.

Por el contrario, otros formatos como el comercio mixto o el sector del bricolaje han sufrido retrocesos significativos, evidenciando un proceso de concentración del modelo comercial con menor presencia de operadores tradicionales y mayor peso de grandes cadenas y plataformas digitales.

El estudio también detecta la aparición de nuevos nichos de actividad, con crecimiento en sectores como salud, belleza e higiene, deportes y ocio, así como en nuevos formatos comerciales no especializados, reflejando un cambio en los patrones de consumo.

Retos estratégicos

El análisis territorial revela que la evolución del comercio no ha sido homogénea, sino condicionada por factores demográficos, económicos y de accesibilidad, lo que refuerza la necesidad de políticas adaptadas a cada comarca.

Entre los principales desafíos identificados figuran la modernización del pequeño comercio, la digitalización ajustada a su escala, el relevo generacional, la profesionalización y su integración en las políticas de urbanismo, movilidad y ordenación del territorio.

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha valorado el informe como “una herramienta estratégica para orientar tanto las políticas públicas como las decisiones empresariales”, subrayando que el comercio de cercanía “no solo resiste, sino que mantiene vivos barrios y pueblos”.

Por su parte, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, ha destacado que el estudio permite orientar mejor las políticas públicas y ha recordado que desde 2019 la Consejería ha destinado más de 9 millones de euros en ayudas al sector en la provincia, centradas en modernización, digitalización y competitividad.

El informe concluye que el comercio minorista debe entenderse no solo como actividad económica, sino como instrumento clave de cohesión territorial y desarrollo local, esencial para afrontar retos como la despoblación y la sostenibilidad urbana.