La coalición Por Andalucía reclama la apertura inmediata de las Urgencias de Levante

La candidata por Córdoba al Parlamento andaluz de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha comparecido esta mañana ante el Centro de Urgencias de Levante Sur para reclamar la apertura inmediata de este tercer punto de urgencias extrahospitalarias en la ciudad. Rodríguez ha subrayado que Córdoba, con más de 320.000 habitantes, cuenta únicamente con dos puntos de atención de urgencias extrahospitalarias, una situación claramente “insuficiente” para atender con garantías a la población.

La apertura de este dispositivo permitiría “dar cobertura directa a un distrito de unas 40.000 personas, mejorar la atención sanitaria, evitar desplazamientos innecesarios y descongestionar los otros centros”. La candidata ha destacado que el propio distrito ha recogido ya más de 1.500 firmas reclamando la puesta en marcha inmediata del servicio, “una muestra evidente de la demanda social existente y del malestar vecinal ante el cierre prolongado de unas instalaciones que están terminadas pero sin uso”.

"Falta de compromiso"

Desde 2024, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, viene anunciando que la apertura es “inminente, pero las puertas continúan cerradas mientras la ciudadanía se ve obligada a desplazarse para recibir asistencia”. Rodríguez ha criticado la “falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Consejería de Salud, recordando precedentes como la promesa de dividir el Área Sanitaria Sur de Córdoba o los continuos retrasos en la ampliación del Hospital de Montilla”.

Para la candidata, esta situación responde a una estrategia de “debilitamiento” de la sanidad pública andaluza mediante la derivación de recursos a la sanidad privada. “El Partido Popular ha convertido los servicios públicos en un nicho de mercado”, ha afirmado. Frente a ello, ha asegurado que desde la coalición de izquierdas Por Andalucía “vamos a revertir esta situación y garantizar que el dinero de los impuestos se destine a reforzar y mejorar los servicios públicos, como la sanidad, que son un derecho y no un negocio”.