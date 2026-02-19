Una caravana de protesta de los trabajadores de Hitachi recorre Córdoba: estas son las calles y avenidas afectadas

Los trabajadores de Hitachi están llevando a cabo este jueves, desde las 08.45 horas, una caravana de vehículos en el marco del conflicto laboral abierto en la planta de Córdoba, una movilización que previsiblemente provocará problemas puntuales de tráfico en varios ejes principales de la capital y su entorno industrial.

El conflicto laboral en la planta de Hitachi Energy en Córdoba se centra en el bloqueo de la negociación del convenio colectivo, que se arrastra desde 2024, en un clima de protestas, una huelga con paros parciales y movilizaciones convocadas por el comité de empresa, donde CCOO es mayoritario.

Vista de la caravana de coches de Hitachi en una de las rondas de acceso y circunvalación de Córdoba, este jueves por la mañana. / Víctor Castro

El convenio actual está prorrogado hasta 2026, las discrepancias sobre sus condiciones y la imposición de sanciones a 76 trabajadores por el encierro de noviembre en la fábrica han tensado la relación entre la dirección y los sindicatos. Los intentos de mediación a través del Sercla y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales no han logrado hasta ahora que las partes se sienten a negociar.

La protesta de hoy consiste en una marcha lenta de coches que ha partido de la fábrica.

Itinerario de la caravana (08.45 horas)

Salida de la fábrica de Hitachi Energy.

Carretera A-3050.

Rotonda de Quirón.

N-437 en dirección a la rotonda de Casillas.

Vía de servicio del Parque Joyero.

Calle Periodista Leonardo Rodríguez.

Avenida de la Fábrica (dirección Peninsular del Latón).

Regreso a la rotonda de Casillas.

CO-32.

Puente de Ibn Firnas.

Salida nº 3 hacia la carretera A-3051.

Avenida de la Torrecilla.

Rotonda de la avenida de Cádiz (dirección Plaza de Andalucía).

Puente de San Rafael.

Avenida del Corregidor.

Avenida Conde Vallellano.

Paseo de la Victoria.

Ronda de los Tejares.

Plaza de Colón.

Avenida de las Ollerías.

Avenida de la Agrupación Córdoba.

Avenida Carlos III (dirección N-IV hacia Rabanales).

Calle Juan Bautista Escudero.

Calle Gabriel Ramos Bejarano.

Polígono de Las Quemadas (zona Magtel).

N-IV hasta salida nº 4.

Llegada a Hitachi Energy.

Dado que se trata de una caravana que circula de forma agrupada y a velocidad reducida, se prevén retenciones y ralentizaciones del tráfico, especialmente en las rondas, puentes y grandes avenidas del casco urbano, así como en los accesos a los polígonos industriales de la Torrecilla y Las Quemadas y en los enlaces con la N-IV y la CO-32.