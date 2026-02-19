Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reestructuración gobierno localAyudas inundacionesCCFHipotecasEl tiempoExportacionesPrecio de la viviendaFútbol pirataBinter
instagramlinkedin

Conflicto laboral

Una caravana de protesta de los trabajadores de Hitachi recorre Córdoba: estas son las calles y avenidas afectadas

El bloqueo de la negociación del convenio y las sanciones a 76 trabajadores mantienen el enfrentamiento entre la dirección y el comité de empresa

Varios de los coches de la caravana de trabajadores de Hitachi, este jueves, en una de las arterias de movilidad de Córdoba.

Varios de los coches de la caravana de trabajadores de Hitachi, este jueves, en una de las arterias de movilidad de Córdoba. / Víctor Castro

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

Los trabajadores de Hitachi están llevando a cabo este jueves, desde las 08.45 horas, una caravana de vehículos en el marco del conflicto laboral abierto en la planta de Córdoba, una movilización que previsiblemente provocará problemas puntuales de tráfico en varios ejes principales de la capital y su entorno industrial.

El conflicto laboral en la planta de Hitachi Energy en Córdoba se centra en el bloqueo de la negociación del convenio colectivo, que se arrastra desde 2024, en un clima de protestas, una huelga con paros parciales y movilizaciones convocadas por el comité de empresa, donde CCOO es mayoritario.

Caravana de coches en protesta HITACHI

Vista de la caravana de coches de Hitachi en una de las rondas de acceso y circunvalación de Córdoba, este jueves por la mañana. / Víctor Castro

El convenio actual está prorrogado hasta 2026, las discrepancias sobre sus condiciones y la imposición de sanciones a 76 trabajadores por el encierro de noviembre en la fábrica han tensado la relación entre la dirección y los sindicatos. Los intentos de mediación a través del Sercla y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales no han logrado hasta ahora que las partes se sienten a negociar.

Caravana de coches en protesta HITACHI

Vista de la caravana de coches de Hitachi en una de las rondas de acceso y circunvalación de Córdoba, este jueves por la mañana. / Víctor Castro

La protesta de hoy consiste en una marcha lenta de coches que ha partido de la fábrica.

Itinerario de la caravana (08.45 horas)

  • Salida de la fábrica de Hitachi Energy.
  • Carretera A-3050.
  • Rotonda de Quirón.
  • N-437 en dirección a la rotonda de Casillas.
  • Vía de servicio del Parque Joyero.
  • Calle Periodista Leonardo Rodríguez.
  • Avenida de la Fábrica (dirección Peninsular del Latón).
  • Regreso a la rotonda de Casillas.
  • CO-32.
  • Puente de Ibn Firnas.
  • Salida nº 3 hacia la carretera A-3051.
  • Avenida de la Torrecilla.
  • Rotonda de la avenida de Cádiz (dirección Plaza de Andalucía).
  • Puente de San Rafael.
  • Avenida del Corregidor.
  • Avenida Conde Vallellano.
  • Paseo de la Victoria.
  • Ronda de los Tejares.
  • Plaza de Colón.
  • Avenida de las Ollerías.
  • Avenida de la Agrupación Córdoba.
  • Avenida Carlos III (dirección N-IV hacia Rabanales).
  • Calle Juan Bautista Escudero.
  • Calle Gabriel Ramos Bejarano.
  • Polígono de Las Quemadas (zona Magtel).
  • N-IV hasta salida nº 4.
  • Llegada a Hitachi Energy.

Noticias relacionadas y más

Dado que se trata de una caravana que circula de forma agrupada y a velocidad reducida, se prevén retenciones y ralentizaciones del tráfico, especialmente en las rondas, puentes y grandes avenidas del casco urbano, así como en los accesos a los polígonos industriales de la Torrecilla y Las Quemadas y en los enlaces con la N-IV y la CO-32.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  2. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  3. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  4. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  5. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  8. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse

Se busca hostelero para la caseta municipal de la Feria de Córdoba por dos años: estos son los requisitos

Se busca hostelero para la caseta municipal de la Feria de Córdoba por dos años: estos son los requisitos

El Ayuntamiento cifra en 4,5 millones los daños por el temporal y activa ayudas al sector hotelero y a familias afectadas

El Ayuntamiento cifra en 4,5 millones los daños por el temporal y activa ayudas al sector hotelero y a familias afectadas

Bellido reestructura su gobierno para reforzar la respuesta ante emergencias y la gestión de fondos europeos

Unas jornadas formarán a pymes y autónomos en la contratación pública en Puente Genil

Unas jornadas formarán a pymes y autónomos en la contratación pública en Puente Genil

El comercio de cercanía sostiene al minorista en Córdoba pese a la transformación del sector, según un estudio provincial

El comercio de cercanía sostiene al minorista en Córdoba pese a la transformación del sector, según un estudio provincial

Nuevo récord de exportaciones en Córdoba: la provincia cierra 2025 con la mayor cifra de ventas al exterior

Nuevo récord de exportaciones en Córdoba: la provincia cierra 2025 con la mayor cifra de ventas al exterior

Las hipotecas se disparan en 2025 y Córdoba registra la cifra más alta en 15 años

Las hipotecas se disparan en 2025 y Córdoba registra la cifra más alta en 15 años

El precio de la vivienda protegida alcanza un nuevo máximo histórico en la provincia de Córdoba tras subir un 2,7%

Tracking Pixel Contents