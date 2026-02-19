La campaña oftalmológica gratuita ‘Mira por l@s niñ@s’, impulsada por la Fundación Arruzafa y desarrollada con el apoyo del Hospital Arruzafa, la Fundación “la Caixa”, General Óptica y el Ayuntamiento de Córdoba, ha presentado su 18ª edición con una importante novedad: por primera vez amplía su cobertura para incluir a menores tutelados por la Junta de Andalucía en centros de protección de la infancia.

La presentación de esta edición ha tenido lugar en el Hospital Arruzafa y ha estado presidida por el coordinador de la Unidad de Oftalmopediatría del centro, Diego José Torres García, junto a la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Dolores Sánchez Borrego, la teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, y la directora de Área de Negocio de CaixaBank, María José Torres Robles.

Una iniciativa gratuita para detectar problemas visuales

La campaña está dirigida a escolares de 4 y 5 años, con el objetivo de detectar patologías visuales invisibles que pueden condicionar negativamente el desarrollo educativo y personal si no se interviene a tiempo, como la ambliopía o defectos de refracción. Según los organizadores, “se siguen detectando patologías visuales en la población infantil con una incidencia de dos diagnósticos por cada diez escolares atendidos”.

La campaña 'Mira por l@s niñ@s' del Hospital Arruzafa amplía su alcance a menores tutelados por la Junta de Andalucía. / CÓRDOBA

‘Mira por l@s niñ@s’ se desarrolla en dos fases durante el primer trimestre de 2026. La primera se ejecuta en las instalaciones del Hospital Arruzafa, abierta a todos los colegios de Córdoba que deseen inscribirse de forma gratuita antes del 20 de marzo. La segunda fase consiste en el desplazamiento de una unidad móvil de la Fundación Arruzafa a los centros de menores tutelados por la Junta de Andalucía, como Juan de Mairena, Lucano, Beatriz Enríquez, Cruz Roja, entre otros.

Cooperación institucional y valor humano

Durante la presentación, la delegada territorial de la Junta ha destacado el valor humano de la campaña para menores en situación de desamparo, subrayando que “los niños que han perdido su entorno familiar pueden encontrar en iniciativas como esta una muestra de que no están solos y que la sociedad se preocupa por su bienestar”. El acto ha puesto en valor la cooperación pública-privada entre administraciones y entidades sociales para garantizar el acceso a la salud visual preventiva de todos los niños que lo necesiten.

La campaña ‘Mira por l@s niñ@s’ suma ya más de 18 ediciones y ha llegado a atender a más de 7.000 menores, con más de 2.000 escolares en la provincia de Córdoba en los últimos cinco años, consolidándose como una iniciativa sanitaria y social de referencia destinada a mejorar la salud visual infantil desde edades tempranas.