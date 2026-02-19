Se busca hostelero para la caseta municipal de la Feria de Córdoba por dos años: estos son los requisitos

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación la concesión de servicios para la gestión y explotación de la caseta municipal durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud de 2026 y 2027. El contrato busca un hostelero o una empresa que asuma la restauración, la programación artística y buena parte de la producción técnica de uno de los espacios más emblemáticos de El Arenal. El presupuesto asciende a 5,286,72 euros.

El Ayuntamiento de Córdoba ha fijado un amplio listado de obligaciones para la empresa o el hostelero que aspire a gestionar la caseta municipal, que abarca desde la restauración hasta la programación artística, la seguridad o la limpieza del recinto.

Montaje, decoración y explotación hostelera

La empresa deberá encargarse del montaje y la decoración completa de la caseta, así como de la explotación de las barras y de todas las instalaciones necesarias para el servicio de restauración. También tendrá que instalar mesas y sillas en la zona de consumo, en el espacio de actividades y en el área destinada a recepciones protocolarias.

Además, deberá presentar la relación de bebidas, comidas y catering con los precios.

Ambiente en la caseta municipal durante una jornada de 2025. / Manuel Murillo

Programación artística cerrada y supervisada

El adjudicatario asumirá la contratación y control de la propuesta artística y de los espectáculos, ajustándose al esquema y a los horarios fijados por el Ayuntamiento.

La delegación de Fiestas y Tradiciones supervisará los contenidos técnicos y artísticos y no se permitirá reducir el número ni el nivel de las actuaciones sin justificación previa y sin mantener, al menos, el mismo caché oficial.

El Ayuntamiento de Córdoba se reserva cinco actuaciones en la programación, que están reflejadas en el pliego de condiciones.

Plan de seguridad y emergencias

Será obligatorio presentar un plan de seguridad, emergencias y evacuación elaborado por personal técnico competente y adaptado a la normativa y a las recomendaciones sanitarias vigentes en cada momento.

Imagen general de la Feria de Córdoba 2025. / Manuel Murillo

Equipos de sonido e iluminación

La empresa deberá instalar y explotar, con personal técnico cualificado, los equipos de sonido e iluminación exigidos en el pliego, tanto para el escenario principal como para el sistema ambiental y la zona de recepciones, cumpliendo las potencias y características técnicas mínimas establecidas.

Limpieza permanente de los aseos

La limpieza y mantenimiento de los servicios deberá realizarse durante todo el horario de apertura, con personal específico para ello y con refuerzos en los días de mayor afluencia.

El pliego fija un mínimo de dos personas lunes y martes y al menos tres el resto de jornadas.

Limpieza general del recinto

Será necesario disponer de un equipo mínimo de cuatro personas para la limpieza y mantenimiento de todo el recinto durante su funcionamiento.

Los residuos deberán depositarse en los lugares y horarios establecidos por los servicios municipales y se deberán atender los requerimientos del Ayuntamiento.

Personal mínimo obligatorio

El adjudicatario deberá garantizar el personal suficiente para que todas las zonas y actividades funcionen de manera simultánea.

En cualquier caso, se exige al menos un responsable y un mínimo de 30 personas destinadas a la atención directa al público.

Ambiente nocturno en la caseta municipal el año pasado. / Manuel Murillo

Seguridad y control del 'backstage'

La empresa asumirá la seguridad y el control de la zona de backstage durante los conciertos, con un mínimo de seis personas en grandes actuaciones y tres en el resto de la programación.

También deberá afrontar los compromisos derivados de la producción artística.

Derechos de autor

La adjudicataria tendrá que gestionar y abonar los derechos correspondientes ante la Sociedad General de Autores y Editores.

Oferta sin gluten obligatoria

La carta deberá incluir un apartado específico de tapas y bebidas sin gluten, incluida cerveza, cumpliendo todas las garantías sanitarias exigidas por la normativa vigente.

Recepciones municipales

La empresa asumirá el catering de dos recepciones oficiales, mientras que el resto correrán a cargo de la delegación.

El adjudicatario deberá presentar tres propuestas detalladas con platos, bebidas, cantidades y presupuesto conforme al cuadro económico del pliego.

Las dos recepciones de las que se encargará son:

Recepción para empresarios feriantes : propuesta básica para 100 comensales.

: propuesta básica para 100 comensales. Recepción para personas integrantes de los coros rocieros del encuentro Camino del Arenal: propuesta media para 550 comensales.

Difusión de la programación

Será obligatorio editar y distribuir al menos 1.000 carteles para promocionar la programación municipal de la caseta.

Actuación de un coro en la caseta municipal. / Manuel Murillo

Lo que aporta el Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento facilitará el suministro de agua y electricidad, módulos y cerramientos, decoración general, escenarios fijos y servicio de recogida de basura, entre otros recursos.

El departamento de Ferias y Festejos comunicará a la empresa adjudicataria el encargo del servicio y resolverá las dudas que se planteen. El Consistorio apunta que si existen patrocinadores que sufraguen la actividad de la empresa, y si eso conlleva contrapartidas publicitarias, deberá ponerse en su conocimiento, ya que la publicidad también ha de contar con el visto bueno del Ayuntamiento.