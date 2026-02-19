El Ayuntamiento de Córdoba cifra en 4,5 millones los daños por el temporal y activa ayudas al sector hotelero y a familias afectadas

El Ayuntamiento de Córdoba cifra en 4,5 millones los daños del temporal y activa ayudas directas al sector hotelero y turístico y a las familias afectadas. El alcalde, José María Bellido, ha anunciado este jueves un primer paquete de 250.000 euros ampliable a 560.000 para alojamientos turísticos y destina 1,7 millones a ayudas sociales de hasta 2.000 euros por persona para los afectados directos.

En el ámbito social, el Ayuntamiento activa un paquete especial de ayudas gestionado por Servicios Sociales para los afectados sobre todo de las inundaciones. Estas ayudas, compatibles con otras convocatorias, alcanzarán hasta 2.000 euros por persona y cuentan con un montante total de 1,7 millones de euros. Cubrirán el gasto del alojamiento transitorio para quienes hayan perdido su vivienda habitual, gastos de farmacia, ortopedia, suministros de primera necesidad, enseres o electrodomésticos, así como obras estructurales en viviendas.

Técnicos limpian lodo de una parcelación de Córdoba tras el paso del temporal. / A. J. González

El temporal afectó de forma significativa a las comunicaciones por carretera, a la red ferroviaria -que aún no opera al cien por cien de su capacidad- y obligó incluso al cierre del aeropuerto. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha aprobado un primer paquete de ayudas directas al sector hotelero, especialmente afectado por la caída de la actividad.

Dotación de las ayudas

Estas ayudas, dotadas inicialmente con 250.000 euros ampliables hasta 560.000, estarán destinadas a pymes y autónomos del sector hotelero con alojamientos registrados en Córdoba y dados de alta en el Registro de Turismo de Andalucía. Las cuantías máximas variarán en función de la categoría y capacidad: hasta 30.000 euros para hoteles de más de 120 plazas; hasta 20.000 euros para establecimientos de hasta 60 plazas; 7.000 euros para hoteles de menos de 30 plazas; 3.000 euros para pensiones y hostales; y hasta 1.000 euros para albergues.

Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, este jueves. / Manuel Murillo

Serán subvencionables los gastos corrientes de funcionamiento correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero, incluyendo cuotas de la Seguridad Social, cuotas de autónomos, arrendamientos, préstamos hipotecarios, suministros de electricidad y gas, asesorías fiscales y contables, limpieza, lavandería o mantenimiento.

El alcalde ha señalado que estas medidas se sumarán al plan Actúa puesto en marcha por la Junta de Andalucía, así como a las ayudas que pueda activar el Gobierno de España, a las que el Ayuntamiento prevé concurrir.

Daños y balance económico

En cuanto al balance económico, los daños y gastos derivados de la emergencia el alcalde asegura que ascienden a 4,5 millones de euros, correspondientes a espacios públicos, infraestructuras municipales y actuaciones de emergencia. El regidor ha explicado que el Ayuntamiento confía en que lleguen fondos adicionales para acometer trabajos de prevención y recuperación más profundos, especialmente en cauces y arroyos.

La empresa municipal Emacsa es la que ha sufrido la mayor afección, con cerca de tres millones de euros en costes estimados, principalmente en la red de saneamiento y en la gestión de la emergencia. Destacan los daños en la estación de bombeo de aguas residuales de Majaneque y en La Golondrina, esta última con una afectación de unos 700.000 euros, así como un sobrecoste de 500.000 euros en las obras del tanque de tormentas.

Los servicios de Policía Local, bomberos y Protección Civil han contabilizado 173.800 euros en materiales, además de 5.126 horas extraordinarias que suponen alrededor de 300.000 euros. También se han registrado daños en arbolado y cubiertas de infraestructuras municipales por valor de 160.789 euros.

En el ámbito cultural, el sótano del Gran Teatro ha sufrido daños, así como en paramentos y cubiertas por importe de 122.592 euros. Infraestructuras ha formalizado dos contratos de emergencia por 80.000 euros y ha destinado 18.150 euros a camiones para la extracción de lodos, una cifra que sigue creciendo conforme avanzan los trabajos de recuperación.

Cecosam ha contabilizado daños en medio centenar de árboles y en 33 panteones, con un coste aproximado de 70.000 euros. Sadeco ha sufrido daños en maquinaria por valor de 64.000 euros; Imdeco ha registrado medio centenar de incidencias en equipamientos deportivos por 50.000 euros, con 20.000 euros en la piscina de la calle Marbella; el Zoo ha cuantificado daños por 25.800 euros; y el Centro de Educación Vial ha registrado incidencias menores por 650 euros.

Un mes "tremendamente duro para todos"

El alcalde de Córdoba ha calificado el último mes como "tremendamente duro para todos" por los sucesos que han marcado a la ciudad y que han puesto a prueba la capacidad de respuesta y organización municipal, generando importantes daños materiales. En este sentido, ha subrayado que el objetivo ahora es afrontar la recuperación y prepararse para futuras situaciones similares, manteniéndose “al lado de quienes han sufrido las consecuencias”.

El regidor ha destacado que el Ayuntamiento ha trabajado "desde la prevención y la anticipación", demostrando que "cuando trabajamos juntos, lo hacemos de una manera más fuerte". La reorganización del gobierno local y del organigrama municipal, anunciada en la misma rueda de prensa, responde precisamente a la necesidad de reforzar esa capacidad de reacción y de preparar un plan de recuperación que sea "igual de efectivo" que la respuesta dada durante la emergencia, ha explicado Bellido.

"Tenemos mucho que reparar y muchos gastos para que todo vuelva, al menos, a como estaba cuando empezó el año", ha concluido el alcalde, quien ha insistido en que la ciudad debe prepararse no solo para recuperar lo perdido, sino para reforzar su capacidad de prevención ante futuros episodios extremos.