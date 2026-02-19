Los alcaldes reclaman más recursos y menos rigidez normativa para avanzar en accesibilidad

El Foro sobre Municipalismo Provincial organizado por Diario CÓRDOBA en la sede de la Diputación ha cerrado la jornada con una mesa sobre Urbanismo y Accesibilidad. Esta sesión ha reunido a cuatro alcaldes de municipios muy dispares en cuanto a población que, sin embargo, han coincidido en algunas de sus reivindicaciones.

Además del alcalde de Córdoba capital, José María Bellido, han participado el alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes como Cabra, Fernando Priego, y los alcaldes de dos localidades de menor tamaño como Francisco Palomares de Villafranca y Miguel Ruz, de Montalbán. El decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Juan Eusebio Benito, ha sido el encargado de moderar el coloquio, en el que los intervinientes han destacado la importancia de la accesibilidad como herramienta de cohesión territorial y de justicia social.

Los alcaldes han coincidido en que más allá de una obligación legal, la accesibilidad es una cuestión de dignidad que contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en que el urbanismo es un elemento estratégico para conseguir fijar población y dinamizar la economía.

En este sentido, las localidades más pequeñas, que cuentan con menos recursos propios para planificar la urbanización de sus municipios, han reclamado "más flexibilidad normativa y más medios técnicos" para seguir avanzando en el reto de la accesibilidad universal. En este sentido, los alcaldes han defendido que la planificación a largo plazo, a través del PGOU o de ordenanzas específicas, suponen el primer paso para diseñar una ciudad respetuosa con las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad. En esta línea, el Ayuntamiento de Córdoba, que dispone de más recursos, ha puesto en valor su apuesta por la creación de una concejalía de accesibilidad que trabaja de forma transversal con el resto de delegaciones esta materia.

El decano de los arquitectos recordó en la presentación de la mesa que las leyes de accesibilidad y sostenibilidad energética surgieron a principios de este siglo y que desde entonces, se ha llegado al consenso de que las ciudades deben ser para todos, independientemente de su condición física o funcional, y que esta premisa debe aplicarse en municipios grandes y pequeños, en zonas de expansión y en centros históricos.

Miguel Ruz, José María Bellido, Juan Eusebio Benito, Fernando Priego y Francisco Palomares. / Manuel Murillo

Para el alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, el urbanismo es un reflejo del modelo de ciudad que se quiere construir y destacó que su municipio está trabajando en la actualización del PGOU para diseñar un modelo urbanístico que aproveche, entre otras cosas, la oportunidad que va a suponer la cercanía de la Base Logística del Ejército.

En su opinión, esta cercanía supone un reto importante para Villafranca que les obliga a planificar nuevas zonas residenciales, la mejora de servicios deportivos o el impulso al turismo, ya que la base atrará a más población y más empresas. En cuanto a la accesibilidad, apuntó que Villafranca cuenta con muchos edificios que no cumplen la normativa, por lo que reivindicó más ayudas públicas y confió en que el plan actualizado ofrecerá una hoja de ruta con la que priorizar las actuaciones más urgentes.

El alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, expuso la realidad de municipios como el suyo, con menos de 5.000 habitantes y una orografía complicada y criticó que la legislación se diseñe en despachos alejados del territorio que no tienen en cuenta esa realidad. Ruz valoró positivamente el impacto de la Ley Lista a la hora de agilizar la ordenación urbana y destacó los avances realizados en el casco histórico de Montalbán, gracias a la eliminación de bordillos, la reforma de plazas y la creación de espacios compartidos que han favorecido la convivencia intergeneracional. Como el resto de alcaldes, reivindicó más ayudas públicas para mejorar la inversión en accesibilidad aunque también apostó por aplicar "la imaginación" para sacar adelante proyectos de este tipo en municipios que, como el suyo, disponen de un presupuesto mucho más reducido que otros de mayor tamaño.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, planteó que "el urbanismo es mucho más que planos y normas" y que la accesibilidad "es una cuestión de justicia social". En su intervención, señaló las dificultades que afrontan los municipios con cascos históricos consolidados como el suyo, "donde aplicar la normativa actual de accesibilidad resulta complejo" y planteó la necesidad de flexibilizar la normativa para que se pueda adaptar a la realidad de cada municipio. Además, expuso la falta de medios técnicos y humanos de los ayuntamientos medianos y pequeños en comparación con las grandes ciudades, lo que supone un lastre añadido.

El alcalde abogó por reducir la burocracia "sin eliminar controles" y avanzar en alternativas intermedias en movilidad urbana adaptada a la fisonomía de pueblos como Cabra. También defendió los logros de "un municipio comprometido con la integración", al dotar de ascensores a edificios públicos que no los tenían y adaptar viviendas particulares para que las personas mayores o de movilidad reducida puedan permanecer en sus casas.

Hacer bandera de la accesibilidad

Por su parte, José María Bellido presumió de que Córdoba ha hecho bandera de la accesibilidad durante su mandato, al contar con una concejalía propia y coincidió en que "la accesibilidad debe incorporarse desde el origen del planeamiento urbano". En ese sentido, recordó que actualmente se está trabajando en la actualización del PGOU "para corregir errores heredados y adaptar el planeamiento a la normativa actual". También aludió al presupuesto como prueba de la apuesta decidida por la accesibilidad y es que "la concejalía echó a andar con 300.000 euros en 2019 y ahora dispone de 4 millones de euros, además de haber diseñado un plan integral de eliminación de barreras que invertirá 30 millones hasta 2029". En esta materia, el alcalde subrayó la importancia de la colaboración público-privada y de trabajar siempre de la mano del tercer sector.

Entre los ejemplos de buenas prácticas del Ayuntamiento de Córdoba, Bellido recordó la instalación de ascensores en el barrio de El Santuario y la inclusión este año de ayudas a la domótica o videoporteros en los programas de subvenciones de Vimcorsa. Asimismo, destacó que se está trabajando en una ordenanza de accesibilidad universal que servirá para unificar y clarificar el amplio abanico normativo existente, facilitando su aplicación por parte de técnicos y profesionales.