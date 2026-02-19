El alcalde de Córdoba reestructura su gobierno para reforzar la respuesta ante emergencias y la gestión de fondos europeos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha firmado este jueves cambios en su gobierno local para responder a la recuperación de la ciudad tras la tragedia ferroviaria de Adamuz y las sucesivas borrascas. Así, Bellido quiere reforzar áreas estratégicas como Emergencias, Infraestructuras, Turismo y la gestión de fondos europeos.

Según ha anunciado el alcalde este jueves en rueda de prensa, la primera prioridad será reforzar el área de Seguridad y Emergencias ante un contexto en el que este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes. El actual delegado de Seguridad y Emergencias, Jesús Coca, dejará la delegación de Contratación para centrarse en este ámbito. Además, se creará una subdirección general de Emergencias y Seguridad, que será ocupada por personal funcionario mediante concurso, con el fin de contar con un perfil técnico especializado que apoye la respuesta ante situaciones de riesgo y refuerce la prevención.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (c), este jueves en el pleno del Ayuntamiento. / Manuel Murillo

Miguel Ruiz Madruga asume la presidencia de Sadeco

En materia de Infraestructuras y espacios públicos, el equipo de gobierno apuesta por acelerar la recuperación y mejora de equipamientos, concentrando la gestión para garantizar un crecimiento equilibrado. Miguel Ruiz Madruga continuará al frente de Infraestructuras, pero asumirá también la presidencia de Sadeco (hasta ahora con Isabel Albás al frente), con el objetivo de unificar la dirección política y centralizar la gestión en este ámbito.

Marian Aguilar (centro), poco antes de comenzar el pleno municipal, este jueves. / Manuel Murillo

En Turismo, Marian Aguilar continúa como delegada y dejará Deportes para centrarse exclusivamente en esta área estratégica. Precisamente en el ámbito deportivo, Isabel Albás asumirá la presidencia del Imdeco y la Delegación de Deportes, reforzando así la coordinación entre la gestión de instalaciones y la programación de eventos deportivos. Por su parte, Eva Contador se hará cargo de la Delegación de Participación Ciudadana (que tenía Ruiz Madruga), además de Servicios Sociales y Mayores, delegación en la que continúa.

Jesús Coca asume la gestión de los fondos europeos

Otro de los ejes clave de la reorganización será la gestión de los fondos europeos. Jesús Coca asumirá esta responsabilidad, dada su experiencia en materia contractual, con el objetivo de concentrar en una sola dirección la planificación y ejecución de los recursos que llegarán en los próximos años. Paralelamente, Cintia Bustos asumirá la Delegación de Contratación y la gestión interna, concentrando la organización del personal (es la delegada de Recursos Humanos) y los procedimientos administrativos para ganar en eficacia.

Jesús Coca (i) conversa con Julián Urbano (d) este jueves, en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba. / Manuel Murillo

Los cambios ya están firmados en decreto, aunque no tendrán efecto hasta el próximo 5 de marzo. Se ha establecido un periodo transitorio de dos semanas para facilitar el relevo entre equipos, dado que, según ha explicado el alcalde, "no se trata de una situación crítica", sino de una reorganización planificada.

Ajustes a nivel de coordinación y directores

La reorganización incluye además ajustes en el nivel de coordinadores y directores generales, adaptando la estructura municipal al nuevo organigrama con el propósito de mejorar la eficiencia y la coordinación interna. El alcalde ha enmarcado los cambios en el organigrama municipal como una "evolución natural" del equipo de gobierno, en la que algunos responsables regresan a su actividad privada y otros asumen nuevas responsabilidades. Es el caso de Ramón Díaz Castellano, cuya salida será cubierta por Antonio López, actual director de Recursos Humanos. Dentro de esta reorganización, también se refuerza el área de Alcaldía. El actual jefe de gabinete, Manolo García, será sustituido por Carlos Urbano.

Isabel Albás (i) conversa por teléfono antes de comenzar el pleno del Ayuntamiento de Córdoba. / Manuel Murillo

El primer edil ha contextualizado esta reestructuración en el escenario actual de cambio climático y aumento de fenómenos extremos. "El clima es cada vez más extremo y vamos a tener situaciones de calor más intenso", ha advertido, recordando que cuando el equipo de gobierno llegó en 2019 no se planteaban retos de esta magnitud.

En este sentido, ha vinculado los cambios al modelo de ciudad recogido en la Agenda Córdoba, que apuesta por la sostenibilidad y la seguridad como ejes estratégicos. El Ayuntamiento está aprobando planes específicos frente al cambio climático y protocolos ante inundaciones e incendios, medidas que, según ha señalado, se enmarcan en esa planificación a largo plazo.

Bellido fue investido alcalde de Córdoba en junio de 2023, tras ganar las elecciones municipales de ese año con mayoría absoluta. En septiembre de 2024 realizó la primera reestructuración importante del gobierno municipal, alrededor de 15 meses después de comenzar este mandato. Este ajuste implicó cambios internos en varias delegaciones (por ejemplo, recuperación de Presidencia, redistribución de áreas como Turismo o Seguridad), sin que entraran o salieran nuevos concejales del equipo, pero sí se reorganizaron responsabilidades. En el anterior mandato, entre 2019 y 2023, Bellido remodeló su equipo de gobierno hasta en cinco ocasiones.