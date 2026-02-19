El 38º Congreso Nacional OPC lanza en Córdoba un mensaje de confianza en el futuro del sector MICE.

La 38ª edición del Congreso Nacional de OPC Spain ha sido inaugurada en el Palacio de Congresos de Córdoba enviando un mensaje de confianza hacia el futuro del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) y reivindicando el valor de los congresos y reuniones profesionales presenciales.

El encuentro se celebra en un contexto marcado por las recientes incidencias meteorológicas y las dificultades en la movilidad, incluidas las derivadas del trágico accidente ferroviario de Adamuz. Sin embargo, la propia celebración del congreso “contra viento y marea” ha sido destacada como ejemplo de la resiliencia del sector, que mantiene íntegramente su programación hasta el próximo sábado 21, informa la organización de este evento en una nota de prensa.

Innovación como palanca de competitividad

Bajo el lema ‘La innovación, palanca de la competitividad del OPC’, el congreso reúne en Córdoba a organizadores profesionales de congresos, empresas y operadores vinculados a la industria de reuniones. Con más de 250 inscritos y más de 40 ponentes, el programa combina conferencias, mesas redondas, workshops y visitas técnicas.

Entre los participantes destacan Andy Stalman (Totem Branding), Natalia Bayona (ONU Turismo), Ainhoa Serrano (Iberia) o el filósofo David Vico, además de profesionales con amplia trayectoria en el sector. El programa aborda desde la transformación tecnológica y la gestión de crisis hasta el papel del factor humano y el legado que los eventos pueden dejar en las ciudades anfitrionas.

Apoyo institucional y apuesta por Andalucía

La inauguración ha contado con la presencia del consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; y la presidenta de OPC Spain, Matilde Almandoz, entre otras autoridades.

Bernal ha subrayado que Andalucía está consolidada como destino “seguro, de futuro y de oportunidades” en el segmento de congresos, destacando su papel estratégico en la lucha contra la estacionalidad y en la generación de empleo. Por su parte, el alcalde ha valorado el congreso como “una ventana de optimismo y futuro” para la ciudad tras semanas especialmente complejas.

El evento cuenta con el patrocinio principal de Turismo Andaluz, así como del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba, la Diputación Provincial y el Foro MICE, situando a Córdoba en el epicentro nacional del sector durante estos días 19022026.

Con la celebración de este congreso, Córdoba refuerza su posicionamiento como destino MICE, combinando patrimonio histórico e infraestructuras especializadas para la organización de grandes foros profesionales.