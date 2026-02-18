La UCO licita la redacción del anteproyecto de ampliación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología

La Universidad de Córdoba ha sacado a licitación la redacción del estudio previo y anteproyecto para la ampliación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, ubicada en el campus de Menéndez Pidal, en una superficie de unos 2.970 metros cuadrados. El objeto del contrato incluye la redacción del proyecto básico previo a la solicitud de la licencia municipal de obras y cuenta con un presupuesto de 60.923,5 euros (impuestos incluidos).

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 5 de marzo a las 17 horas y el plazo de ejecución previsto, de tres meses. En concreto, un mes a partir de la primera reunión con la decana para el estudio previo, y dos meses tras la aprobación de dicho estudio para la elaboración del anteproyecto.

Según el pliego de prescripciones técnicas, la ampliación tiene como finalidad aumentar el número de aulas, despachos y otras dependencias docentes e investigadoras, integrando la nueva edificación con el inmueble existente y adaptándola al programa de necesidades que definirá la propia facultad una vez adjudicado el contrato.

El adjudicatario deberá realizar el levantamiento planimétrico necesario, redactar el estudio previo y elaborar el anteproyecto con toda la documentación exigida para su tramitación urbanística.

Sostenibilidad y perspectiva de género

Uno de los ejes centrales del encargo es que la propuesta incorpore criterios de sostenibilidad y perspectiva de género, tal y como recoge expresamente el título del expediente.

Consumo energético del edificio

El documento técnico exige la optimización del diseño pasivo del edificio, incluyendo medidas para reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂, mejorar el confort térmico y minimizar el impacto ambiental. Entre los aspectos que deberán detallarse figuran las características de la envolvente del edificio, aislamiento y carpinterías, elementos de sombreado, medidas activas de ventilación, soluciones para evitar puentes térmicos y sistemas de gestión eficiente del agua.

Asimismo, el anteproyecto deberá justificar el cumplimiento de la normativa en materia de protección contra incendios y accesibilidad, teniendo en cuenta que se trata de una ampliación sobre un edificio ya existente.

Paso previo a la obra

La licitación supone el primer paso formal para la ampliación de uno de los centros con mayor volumen de alumnado de la Universidad de Córdoba. Con esta actuación, la institución académica busca reforzar su infraestructura docente e investigadora en el campus urbano, en un contexto de crecimiento de necesidades formativas y adaptación a nuevos estándares de eficiencia energética y calidad arquitectónica.