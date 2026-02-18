Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adamuz, Medalla de AndalucíaUn mes despuésFútbol pirataAutobús CCFObras de emergenciaPlan contra temporalComisión accidenteLegión-CaridadAenaAdiccionesAmpliación Facultad Eduación
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los anuncios desde Adamuz, justo un mes después de la tragedia, y los planes contra los daños pro el temporal marcan la actualidad informativa de este miércoles 18 de febrero

Foto de familia junto a los vecinos de Adamuz, antes del Consejo de Gobierno.

Foto de familia junto a los vecinos de Adamuz, antes del Consejo de Gobierno. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Adamuz vuelve a centrar la actualidad este miércoles, justo cuando se cumple un mes del accidente. Hasta allí se ha desplazado, de forma extraordinaria, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para conceder la Medalla de Andalucía 2026 a la localidad, como reconocimiento a su ayuda y dedicación con víctimas y profesionales. Por otra parte, Juanma Moreno ha asegurado que la propia Junta creará una comisión de seguimiento del accidente de trenes de Adamuz, cuyo primer objetivo será el reconocimiento y la memoria de las víctimas, pero también buscará "saber la verdad" de lo ocurrido aquella noche del 18 de enero y hacerle seguimiento a la situación ferroviaria de la región. Además, te contamos el plan activado para reparar los daños tras el temporal de borrascas encandenadas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba

Semana Santa

Universidad

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes

TEMAS

  1. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  2. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  3. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  4. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  5. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  6. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  7. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  8. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 18 de febrero

El Consejo de Gobierno de la Junta concede al pueblo de Adamuz la Medalla de Andalucía 2026

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Una joven cordobesa da a luz a un bebé sin espina bífida tras una cirugía fetal pionera en Sevilla: "Él me ha dado la vida a mí"

Una joven cordobesa da a luz a un bebé sin espina bífida tras una cirugía fetal pionera en Sevilla: "Él me ha dado la vida a mí"

Los médicos de Córdoba mantienen el pulso a la huelga en el sector

Los médicos de Córdoba mantienen el pulso a la huelga en el sector

Sadeco aprueba la subida de la tasa de basura un 2,2% con el rechazo de la oposición

La UCO licita el proyecto de ampliación de Ciencias de la Educación y Psicología

La UCO licita el proyecto de ampliación de Ciencias de la Educación y Psicología

La Junta creará una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz: "Queremos saber la verdad"

La Junta creará una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz: "Queremos saber la verdad"
Tracking Pixel Contents