Adamuz vuelve a centrar la actualidad este miércoles, justo cuando se cumple un mes del accidente. Hasta allí se ha desplazado, de forma extraordinaria, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para conceder la Medalla de Andalucía 2026 a la localidad, como reconocimiento a su ayuda y dedicación con víctimas y profesionales. Por otra parte, Juanma Moreno ha asegurado que la propia Junta creará una comisión de seguimiento del accidente de trenes de Adamuz, cuyo primer objetivo será el reconocimiento y la memoria de las víctimas, pero también buscará "saber la verdad" de lo ocurrido aquella noche del 18 de enero y hacerle seguimiento a la situación ferroviaria de la región. Además, te contamos el plan activado para reparar los daños tras el temporal de borrascas encandenadas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba

Semana Santa

Universidad

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes