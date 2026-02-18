La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los anuncios desde Adamuz, justo un mes después de la tragedia, y los planes contra los daños pro el temporal marcan la actualidad informativa de este miércoles 18 de febrero
Adamuz vuelve a centrar la actualidad este miércoles, justo cuando se cumple un mes del accidente. Hasta allí se ha desplazado, de forma extraordinaria, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para conceder la Medalla de Andalucía 2026 a la localidad, como reconocimiento a su ayuda y dedicación con víctimas y profesionales. Por otra parte, Juanma Moreno ha asegurado que la propia Junta creará una comisión de seguimiento del accidente de trenes de Adamuz, cuyo primer objetivo será el reconocimiento y la memoria de las víctimas, pero también buscará "saber la verdad" de lo ocurrido aquella noche del 18 de enero y hacerle seguimiento a la situación ferroviaria de la región. Además, te contamos el plan activado para reparar los daños tras el temporal de borrascas encandenadas.
- El Consejo de Gobierno de la Junta concede al pueblo de Adamuz la Medalla de Andalucía 2026
- El Gobierno Andaluz creará una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz: "Queremos saber la verdad"
- Arranca el plan de la Junta tras el temporal: las ayudas se convocarán en abril y 40 carreteras estarán en obras antes de verano
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba
- Una joven cordobesa da a luz a un bebé sin espina bífida tras una cirugía fetal pionera en Sevilla: "Él me ha dado la vida a mí"
- LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
- Aena aprueba su plan de inversiones: estos son los proyectos previstos para el aeropuerto de Córdoba
- Del alcohol al juego online: Córdoba prepara un plan para prevenir las adicciones en jóvenes
- Condenado a veinte años de cárcel por asesinar a su mujer en Córdoba en 2022, donde trabajaban como jornaleros
Semana Santa
Universidad
Provincia
- Una carretera que une tres pueblos de Córdoba, entre las más peligrosas: ocho accidentes y tres fallecidos en tres años
- Taludes, muros, calles y hasta un puente: así son las obras de emergencia de la Diputación de Córdoba tras los temporales
Cultura
Deportes
- Carretera y manta hacia el 'play off': el Córdoba CF presenta su nuevo autobús oficial
- Monterrubio y la batalla legal del consejero del Córdoba CF: "Es un problema entre accionistas, cero preocupación"
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo