La actualidad del miércoles 18 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La investigación del accidente de Adamuz, la conmoción del pueblo un mes después de la tragedia y las ayudas para paliar los efectos del temporal centran la información matutina
Se cumple un mes de una de la tragedia ferroviaria que conmocionó a España, sesgó la vida de 46 personas y se llevó con ellas parte de la de sus familias. 31 días después del accidente de trenes en Adamuz, continúa la investigación, que se centra en la hipótesis de la soldadura de la vía. Los investigadores de la CIAF esperan determinar si el descarrilamiento del Iryo fue motivado por una rotura en la unión de dos tramos de carril. Por otra parte, Adamuz sigue atónito por lo vivido semanas atrás. Uno de los voluntarios que ayudó a las primeras víctimas lo recuerda ahora como una película de terror y el municipio no quiere que se le recuerde por el accidente. Y, en otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley por un importe de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura. Con esta medida, el Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por las lluvias.
- Iñaki Barrón, presidente de la CIAF, sobre el accidente de Adamuz: «Mantenemos la hipótesis de la soldadura y los análisis nos darán la razón»
- Julio Rodríguez: "Del momento del accidente de Adamuz solo quedan imágenes duras, como una película de terror pero real"
- El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
Además, destacamos estas otras noticias:
Un mes de la tragedia ferroviaria
- Adamuz, un mes después: «No queremos que se nos recuerde como el pueblo del accidente»
- "Es un poco triste pasar por esa zona, pero la vida continúa": hablan los primeros pasajeros de la alta velocidad tras el accidente de Adamuz
- Transportes, Adif, el mantenimiento y los precios: los grandes señalados y las lecciones del accidente de Adamuz
- Vuelta a la normalidad en Villanueva de Córdoba tras un mes como nexo ferroviario entre Madrid y Andalucía
Córdoba ciudad
- La Junta premia la excelencia y el talento de Córdoba con las Banderas de Andalucía: estos son los galardonados
- Sadeco aprueba la subida de la tasa de basura de un 2,2% con el rechazo de la oposición municipal
Educación
Universidad
- María del Carmen del Campillo, directora de la Etsiam: «La empleabilidad del alumnado de la Etsiam es muy elevada»
Provincia
- Salvador Fuentes propone destinar el Plan Diputación Invierte a la reconstrucción tras los temporales
- Lucena proyecta innovación y cualificación vinculada al territorio desde el Salón del Estudiante
Andalucía
- La Junta aprueba su Plan Actúa tras el temporal: 1.780 millones para agricultores, autónomos e inversiones
Deportes
España
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento