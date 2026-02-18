Se cumple un mes de una de la tragedia ferroviaria que conmocionó a España, sesgó la vida de 46 personas y se llevó con ellas parte de la de sus familias. 31 días después del accidente de trenes en Adamuz, continúa la investigación, que se centra en la hipótesis de la soldadura de la vía. Los investigadores de la CIAF esperan determinar si el descarrilamiento del Iryo fue motivado por una rotura en la unión de dos tramos de carril. Por otra parte, Adamuz sigue atónito por lo vivido semanas atrás. Uno de los voluntarios que ayudó a las primeras víctimas lo recuerda ahora como una película de terror y el municipio no quiere que se le recuerde por el accidente. Y, en otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley por un importe de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura. Con esta medida, el Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por las lluvias.

Además, destacamos estas otras noticias:

Un mes de la tragedia ferroviaria

Córdoba ciudad

Educación

Universidad

Provincia

Andalucía

Deportes

Noticias relacionadas

España