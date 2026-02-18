El tramo de una carretera de Córdoba, entre los 10 más peligrosos de España

Un tramo de apenas seis kilómetros de la N-432 a su paso por la provincia de Córdoba, a la altura del término municipal de Luque, se ha situado entre los diez más peligrosos del país, según el último informe del programa iRAP elaborado por la Fundación RACE.

En concreto, el tramo comprendido entre los kilómetros 346 y 352 ocupa el noveno puesto en el ranking nacional de riesgo. En esos 6,11 kilómetros se han registrado tres siniestros con víctimas, con el balance de un fallecido y dos heridos graves entre 2022 y 2024. Su índice de riesgo alcanza los 112 puntos, una de las puntuaciones más elevadas. Cuatro tramos de otras dos carreteras convencionales de la provincia figuran en el ranking después de sumar 11 accidentes con seis víctimas mortales.

Cuatro fallecidos en 12 accidentes

La N-432, que conecta Badajoz con Granada atravesando la provincia cordobesa, ya figuraba entre las carreteras de más riesgo en el análisis estatal. El informe concluye que este tipo de vías convencionales de calzada única, con tráfico mixto y numerosas intersecciones al mismo nivel, concentran el mayor riesgo estructural de la red.

Sumando otros tramos fuera de la provincia, la carretera acumuló en 23,24 kilómetros un total de 12 accidentes, con cuatro fallecidos y 15 heridos graves.

Otras dos carretras, entre las más peligrosas

Entre los tramos más peligrosos de las carreteras de España también figuran otras dos carreteras convencionales de Córdoba. Se trata de la N-331 y de la N-502. La primera, antigua carretera de Málaga, suma en apenas 16 kilómetros un total de ocho accidentes, que dejaron tres fallecidos y seis heridos graves.

Los tramos de mayor siniestralidad de la N-331 fueron entre los kilómetros 29,5 y 45,1, tras registrarse cuatro accidentes, un fallecido y tres heridos graves; entre los kilómetros 34,03 y 39,5 por dos siniestros con dos fallecidos y un herido grave; y entre los kilómetros 45,1 y 50,2 después de dos accidentes que dejaron un fallecido y un herido grave. Los dos primeros unen Montilla y Fernán Núñez, mientras que el tercero discurre entre Montilla y Aguilar.

La N-502, por otro lado, figura en el puesto número 47 por un tramo de casi 10 kilómetros que discurre entre el kilómetro 364,8 y 374,5, donde se produjeron dos accidentes con dos fallecidos y un herido de gravedad.

En total, las tramos de las carreteras a su paso por Córdoba señalados por RACE acumularon en el trienio analizado hasta 14 accidentes, con siete víctimas mortales y nueve heridos de gravedad.