Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Consejo de GobiernoIñaki BarrónAyudas JuntaAdamuz, un mes despuésVíctimas del accidenteEl tiempoCrucesCCFHuelga Lagartijo
instagramlinkedin

Galardones

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba impondrá sus insignias y medallas de oro el viernes 27 de febrero

La institución distinguirá con su máxima condecoración a Manuel Benítez 'El Cordobés' y al Imibic

Fachada del Real Círculo de la Amistad, en la calle Alfonso XIII, en imagen de archivo.

Fachada del Real Círculo de la Amistad, en la calle Alfonso XIII, en imagen de archivo. / Francisco González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba celebrará el próximo viernes 27 de febrero a las 20.00 horas, en el histórico Salón Liceo, uno de los actos más significativos de su calendario anual: la conmemoración del Día del Socio, en el que se impondrán las tradicionales insignias de oro y se concederán las medallas de oro de la entidad.

Por acuerdo unánime de la junta directiva, presidida por Nicolás de Bari Millán Cruz, este año recibirán la insignia de oro los socios Pedro López Castillejo, Juan Miguel Moreno Calderón, María de los Ángeles García Ortiz, María Victoria García de la Cruz Pineda de las Infantas, Francisco Porras Espinosa de los Monteros, María del Mar Prats Yusta, Francisco Summers Gil y Manuel Vázquez Silva, en reconocimiento a su prolongada dedicación y su contribución a la vida cultural y social del Círculo, explica la entidad en una nota de prensa.

Medallas de oro 2026

Asimismo, y por sexta vez en la historia de la institución, se otorgarán las medallas de oro del Real Círculo de la Amistad, la máxima distinción que concede la entidad a personas e instituciones cuya trayectoria representa un ejemplo de excelencia y servicio a la sociedad.

En esta edición, el galardón recaerá en Manuel Benítez El Cordobés, quinto Califa del Toreo y figura clave de la tauromaquia contemporánea. El Círculo reconoce su aportación al mundo del toreo y su proyección del nombre de Córdoba en las principales plazas nacionales e internacionales, así como una trayectoria marcada por el esfuerzo y la superación.

La segunda Medalla de Oro será para el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), referente nacional en investigación traslacional y centro que ha situado a Córdoba en la vanguardia científica. El reconocimiento pone en valor el trabajo de sus profesionales y su contribución al avance del conocimiento médico y a la mejora de la salud, en colaboración con la Universidad de Córdoba y el sistema sanitario público.

Noticias relacionadas

Encuentro tradicional

La programación concluirá el sábado 28 de febrero a las 14.00 horas con el tradicional encuentro de socios, una cita que reúne a los miembros de la institución en torno a los valores de amistad, cultura y compromiso que definen al Real Círculo de la Amistad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  2. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  3. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  4. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  5. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  6. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  7. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  8. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo

El PSOE de Córdoba exige que las promociones de Vimcorsa se vendan a precio asequible y sin beneficio empresarial

La legión no acompañará al Señor de la Caridad el Jueves Santo en la Semana Santa de Córdoba 2026

La legión no acompañará al Señor de la Caridad el Jueves Santo en la Semana Santa de Córdoba 2026

El tramo de una carretera de Córdoba, entre los 10 más peligrosos de España

El tramo de una carretera de Córdoba, entre los 10 más peligrosos de España

El Consejo de Gobierno de la Junta concede al pueblo de Adamuz la Medalla de Andalucía 2026

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba impondrá sus insignias y medallas de oro el viernes 27 de febrero

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba impondrá sus insignias y medallas de oro el viernes 27 de febrero

El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Carnaval con sus pacientes pediátricos

Hacemos Córdoba propone rebajar la tasa de Sadeco durante cinco años a los vecinos afectados por la recogida neumática

Hacemos Córdoba propone rebajar la tasa de Sadeco durante cinco años a los vecinos afectados por la recogida neumática

LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés

LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
Tracking Pixel Contents