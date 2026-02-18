Galardones
El Real Círculo de la Amistad de Córdoba impondrá sus insignias y medallas de oro el viernes 27 de febrero
La institución distinguirá con su máxima condecoración a Manuel Benítez 'El Cordobés' y al Imibic
El Real Círculo de la Amistad de Córdoba celebrará el próximo viernes 27 de febrero a las 20.00 horas, en el histórico Salón Liceo, uno de los actos más significativos de su calendario anual: la conmemoración del Día del Socio, en el que se impondrán las tradicionales insignias de oro y se concederán las medallas de oro de la entidad.
Por acuerdo unánime de la junta directiva, presidida por Nicolás de Bari Millán Cruz, este año recibirán la insignia de oro los socios Pedro López Castillejo, Juan Miguel Moreno Calderón, María de los Ángeles García Ortiz, María Victoria García de la Cruz Pineda de las Infantas, Francisco Porras Espinosa de los Monteros, María del Mar Prats Yusta, Francisco Summers Gil y Manuel Vázquez Silva, en reconocimiento a su prolongada dedicación y su contribución a la vida cultural y social del Círculo, explica la entidad en una nota de prensa.
Medallas de oro 2026
Asimismo, y por sexta vez en la historia de la institución, se otorgarán las medallas de oro del Real Círculo de la Amistad, la máxima distinción que concede la entidad a personas e instituciones cuya trayectoria representa un ejemplo de excelencia y servicio a la sociedad.
En esta edición, el galardón recaerá en Manuel Benítez El Cordobés, quinto Califa del Toreo y figura clave de la tauromaquia contemporánea. El Círculo reconoce su aportación al mundo del toreo y su proyección del nombre de Córdoba en las principales plazas nacionales e internacionales, así como una trayectoria marcada por el esfuerzo y la superación.
La segunda Medalla de Oro será para el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), referente nacional en investigación traslacional y centro que ha situado a Córdoba en la vanguardia científica. El reconocimiento pone en valor el trabajo de sus profesionales y su contribución al avance del conocimiento médico y a la mejora de la salud, en colaboración con la Universidad de Córdoba y el sistema sanitario público.
Encuentro tradicional
La programación concluirá el sábado 28 de febrero a las 14.00 horas con el tradicional encuentro de socios, una cita que reúne a los miembros de la institución en torno a los valores de amistad, cultura y compromiso que definen al Real Círculo de la Amistad.
