El PSOE de Córdoba exige que las promociones de Vimcorsa se vendan a precio asequible y sin beneficio empresarial

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado que llevará al próximo Pleno municipal una iniciativa para que las promociones de vivienda de Vimcorsa se oferten a precios asequibles y “sin cargo alguno de beneficio empresarial”, en el actual contexto de crisis de acceso a la vivienda.

Hurtado ha criticado que la promoción de 30 viviendas en Campo de la Verdad salga al mercado por más de 200.000 euros, al incorporar, según ha denunciado, un beneficio empresarial de alrededor de un millón de euros. Para el portavoz socialista, esta circunstancia provoca que viviendas protegidas superen en precio a ofertas de promotoras privadas en la ciudad.

“Un contrasentido en plena crisis de vivienda”

El edil ha señalado que esta política municipal resulta “inadmisible” en un mercado tensionado y ha defendido que la empresa municipal debería contribuir a contener los precios, no a incrementarlos. “Toda esta avidez inflacionista de Vimcorsa es un contrasentido”, ha afirmado, recordando que los suelos de estas promociones son cedidos gratuitamente por la Gerencia de Urbanismo.

Según los datos aportados por el PSOE, el precio de las viviendas de Vimcorsa habría aumentado un 31,25 % en tres años. Como ejemplo, Hurtado ha comparado la promoción de San Jerónimo 3, vendida en 2023 por 160.000 euros (78 metros útiles con piscina), con la actual en Campo de la Verdad, que en 2026 alcanzará los 210.000 euros por 77 metros útiles y sin piscina.

Rebaja del 10 % y adjudicación por sorteo

El grupo socialista solicita una rebaja del 10 % en el precio de las 30 viviendas previstas en Campo de la Verdad y que su adjudicación se realice mediante sorteo, una vez se apruebe definitivamente el reglamento del registro de demandantes de vivienda, actualmente en tramitación.

Para el PSOE, el sorteo es la fórmula que garantiza transparencia y evita posibles fraudes en la adjudicación de viviendas protegidas, una problemática que, según ha señalado Hurtado, ya se ha producido en otras ciudades españolas.

Futuras promociones

Asimismo, el portavoz socialista ha pedido que las próximas promociones previstas en Fátima (84 viviendas) y en San Rafael de la Albaida (30 viviendas) se comercialicen también a precios asequibles y sin incorporar beneficio empresarial, así como que se adjudiquen igualmente por sorteo.

Hurtado ha lamentado que, en su opinión, en el actual mandato municipal no se vaya a entregar ninguna de las promociones anunciadas y que las previstas en alquiler se limiten a una actuación en Villarrubia y de escasa entidad.