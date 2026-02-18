La Policía registra cinco viviendas en el barrio de Las Palmeras de Córdoba en una operación antidroga

La Policía Nacional desarrolla una nueva operación antidroga en Córdoba, que en esta ocasión le ha llevado a efectuar cinco registros en viviendas localizadas en el barrio de Las Palmeras en la capital. Según ha podido conocer este periódico de fuentes próximas a la investigación, las entradas se habrían efectuado este martes por la tarde en diferentes inmuebles como viviendas, locales y parcelas.

Por el momento, la Policía Nacional no ha confirmado la intervención, que se encuentra en desarrollo y, por tanto, bajo secreto de sumario. Sin embargo, las fuentes consultadas indican que los agentes han practicado detenciones después de localizar, supuestamente, sustancias estupefacientes.

Se espera que los arrestados declaren este jueves

A este respecto, apuntan que se trata de marihuana, aunque en el barrio también se alude a cocaína. Como se indica, estos resultados o el hallazgo de otros efectos relacionados, habitualmente, con los delitos contra la salud pública no han sido confirmados todavía por fuentes oficiales.

Los registros comenzaron ayer en las primeras horas de la tarde y se extendieron hasta la noche. Se espera que las personas arrestadas declaren mañana jueves en dependencias policiales. Después de esto, pasarían a disposición judicial para la investigación de lo ocurrido.