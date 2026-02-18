Palomo celebra su décimo aniversario con 'Limbo', su propuesta para el otoño-invierno 2026

El diseñador Alejandro Gómez Palomo, Palomo, da el pistoletazo de salida a la conmemoración del décimo aniversario de su firma con el lanzamiento de 'Limbo', su colección masculina y femenina para el próximo otoño-invierno.

Aunque el diseñador cordobés ha asegurado en distintas ocasiones que el formato desfile no estaba acabado, en este momento Palomo presenta la colección en formato 'lookbook', una selección de fotografías con sus propuestas para los meses más fríos.

Prendas con las que, según explican desde la firma, redefine el mensaje desde la "observación social y la experiencia urbana", con propuestas para hombre y mujer "más reales y contemporáneas" alejadas del exceso, pero sin perder fantasía, la esencia de la casa.

Consolida un armario coherente y funcional

Una razón por la que el nombre de la colección dice mucho, 'Limbo', "un espacio entre quienes hemos sido y quienes estamos por convertirnos", afirma Palomo, un intermedio donde no olvidar el pasado y mirar hacia adelante con una costura que continúa siendo pulida y ahora universal. Una colección con la que la moda vuelve a ser una ejercicio de "resistencia y autoafirmación" para ocupar un espacio propio.

Una reinterpretación del mantón de Manila

La tercera colección femenina consolida un armario coherente y funcional, de la mañana a la noche, con sedas estampadas, rasos brillantes y lanas británicas clásicas -como la pata de gallo y el príncipe de Gales- sobre patrones estructurados que desvelan siluetas asimétricas, casi arquitectónicas. Trajes de raya diplomática rompen su estructura habitual con chaquetas con volumen en las caderas y las faldas tubo con botonadura.

Un modelo, con uno de los diseños de Palomo en su nueva colección 'Limbo'. / Efe

El diseñador decide reinterpretar el mantón de Manila con fleco de seda, realizado a mano en Cantillana (Sevilla), que se convierte en el hilo conductor de la temporada en pañuelos para el cuello, en un bustier de piel que termina también en flecos y como colofón de un vestido de seda.

Para ellos el traje de seda es una máxima atrevida, pero funcional; el sartorial en lana continúa con hombros amplios y pantalones que amplían su patrón a partir de la rodilla mientras que para otros aplica el estilo informal de una cazadora de aviador en textil príncipe de Gales.

El punto y el cuero, muy presentes

Una colección en la que el punto y el cuero están también muy presentes, donde las flores de piel en gris, blanco y marrón -icono recurrente de la casa- aparecen en forma de broches y también en el calzado.

Los guantes hasta el codo como complemento ideal para vestidos sin mangas en luminosa lana verde y el pelo largo marrón sirve de abrigo o de cuello para proteger de las bajas temperaturas

Una colección en la que las joyas de Aaron Varon, diseñadas en colaboración con Palomo, son un elemento esencial que acompaña cada propuesta.