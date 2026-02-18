Mayo Festivo
Este es el listado provisional de entidades admitidas en el Concurso de Cruces de Córdoba 2026
El Ayuntamiento admite 16 solicitudes en zonas modernas, 15 en el casco histórico y 6 en recintos cerrados. Otras veinte deberán subsanar deficiencias en la solicitud
El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público este miércoles el listado provisional de entidades admitidas en el Concurso Municipal de Cruces de Mayo 2026, una cita clave del Mayo Festivo. La publicación incluye tanto las solicitudes admitidas con documentación completa como aquellas que deberán subsanar deficiencias detectadas en sus expedientes.
La Junta de Gobierno Local aprobó las bases reguladoras del certamen el pasado 20 de octubre de 2025, y el plazo de presentación de solicitudes permaneció abierto del 7 de enero al 3 de febrero de 2026. Finalizado ese periodo, el Departamento de Ferias y Festejos ha dado a conocer el listado provisional. Como cada año, las bases contemplan tres modalidades: zonas modernas, casco histórico y recintos cerrados. Según el listado oficial, un total de 37 entidades han presentado correctamente toda la documentación exigida.
El listado de entidades admitidas incluye 16 cruces en zonas modernas, 15 en casco histórico y 6 en recintos cerrados.
Zonas modernas
- Asociación Colega Córdoba Plaza de España (terrizo entre Plaza de España y Glorieta Llanos del Pretorio, frente al ambulatorio)
- AVV Cañero Nueva C/ Párroco Bartolomé Blanco (lateral de la iglesia)
- Hermandad del Santísimo Cristo del Amor Avenida Fray Albino (frente a la Calahorra)
- AVV Huerta del Rey C/ Cairuán
- Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa Pendiente de aprobación
- Asociación Vecinal Promisión Plaza de los Ríos (Barriada de Villarrubia)
- Hermandad Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad Plaza Flor del Olivo
- Hermandad de la Merced Jardines Músico Pedro Gámez Laserna
- Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta Plaza Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta
- Casa Regional de Castilla-La Mancha Jardines Presidente Adolfo Suárez
- Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas y Cofradía Nuestro Padre Jesús Victoria Tres Caídas Plaza del Jazmín
- Hermandad del Santísimo Cristo de las Lágrimas Plaza de la Marina Española
- Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena C/ José Dámaso Pepete (explanada)
- Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento y Nuestra Señora del Buen Fin Jardines del Rocío (Miraflores)
- Asociación Cultural Los Quintos Bulevar Hernán Ruiz
- Hermandad del Rescatado Pendiente de aprobación
Casco histórico
- Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud Plaza de la Trinidad
- Asociación La Medina de Córdoba Plaza Jerónimo Páez
- Hermandad del Calvario Plaza de las Cañas
- Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte Plaza de San Ignacio de Loyola
- Hermandad Nuestro Padre Jesús de los Reyes (Entrada Triunfal) y María Santísima de la Victoria Plaza de San Agustín
- Hermandad de la Misericordia Plaza de San Pedro
- Hermandad Nuestra Señora del Socorro Plaza del Socorro
- Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena Plaza del Padre Cristóbal
- Hermandad del Cristo de las Penas de Santiago Plaza de San Andrés
- Hermandad Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto Plaza Tierra Andaluza (Patio Claustro de la Parroquia de San Francisco y San Eulogio)
- Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad Plaza de la Lagunilla
- Hermandad del Resucitado Plaza Conde de Priego
- Hermandad de la Santa Faz Plaza de la Compañía
- Hermandad de la Paz Plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza
- Hermandad Nuestro Padre Jesús de la Sangre (Hermandad del Císter) Plaza Cardenal Toledo
Recintos cerrados
- Club de Matrimonios La Unión C/ Bilbao, 1 (sede del club)
- R.V.I. Hermandad Servita Nuestra Señora de los Dolores y Santísimo Cristo de la Clemencia Plaza de Capuchinos
- ACOPINB – Asociación Cordobesa para la Integración de Niñas y Niños Border Line Instalaciones Deportivas El Carmen
- ACPACYS – Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral C/ Dolores Ibárruri, 2
- Hermandad del Santísimo Cristo de Gracia C/ Queso, 5
- AVV Alcázar Viejo Torre de Belén, C/ San Basilio, 13
También hay una lista de entidades que deben subsanar la solicitud que son las siguientes:
- AVV San José Obrero
- Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín
- Peña Cultural y Deportiva KSI 500
- Colegio de Agentes Comerciales
- Hermandad de la Quinta Angustia
- Hermandad de la Pasión
- Hermandad de la Estrella
- Asociación Cultura es Vida
- Hermandad del Buen Suceso
- Parroquia Nuestra Señora del Carmen
- Hermandad de la Sentencia
- Hermandad de la Expiración
- Hermandad del Santo Sepulcro
- Casa Sevilla
- Hermandad y Cofradía Nazarenos Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento
- AVV Arenal Arcángel
- Asociación Amigos del Gazpacho
- Hermandad Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza
- La Puñetera
- Alejandro Moreno Otero
Entre las deficiencias detectadas figuran falta de firma del representante legal, ausencia de DNI o documentación acreditativa de la representación, anexos incompletos, como el boceto de la cruz o el croquis de ubicación, falta de memoria de actividades o propuestas de ubicación que no cumplen con lo establecido en la Base Décima de las bases reguladoras, especialmente en el Casco Histórico, donde no se admiten nuevas cruces que no participaran en la edición anterior. En algunos casos, las entidades deberán presentar una nueva propuesta de emplazamiento.
El Consistorio también ha comunicado que una entidad —la Asociación Sonrisa de Lunares— presentó su solicitud fuera del plazo establecido, por lo que queda inicialmente excluida del procedimiento.
Plazo hasta el 4 de marzo
El plazo de subsanación estará abierto desde el 19 de febrero hasta el 4 de marzo, ambos inclusive. La documentación deberá presentarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede municipal. Si no se atiende el requerimiento en plazo, la solicitud se tendrá por desistida, conforme a la normativa administrativa vigente.
Una vez concluido este trámite, el Departamento de Ferias y Festejos realizará un primer análisis técnico y trasladará las solicitudes a una Comisión Técnica integrada por distintas delegaciones municipales, que elaborará el listado de admitidos y excluidos definitivo.
