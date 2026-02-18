Este es el listado provisional de entidades admitidas en el Concurso de Cruces de Córdoba 2026

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público este miércoles el listado provisional de entidades admitidas en el Concurso Municipal de Cruces de Mayo 2026, una cita clave del Mayo Festivo. La publicación incluye tanto las solicitudes admitidas con documentación completa como aquellas que deberán subsanar deficiencias detectadas en sus expedientes.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases reguladoras del certamen el pasado 20 de octubre de 2025, y el plazo de presentación de solicitudes permaneció abierto del 7 de enero al 3 de febrero de 2026. Finalizado ese periodo, el Departamento de Ferias y Festejos ha dado a conocer el listado provisional. Como cada año, las bases contemplan tres modalidades: zonas modernas, casco histórico y recintos cerrados. Según el listado oficial, un total de 37 entidades han presentado correctamente toda la documentación exigida.

El listado de entidades admitidas incluye 16 cruces en zonas modernas, 15 en casco histórico y 6 en recintos cerrados.

Zonas modernas

Asociación Colega Córdoba Plaza de España (terrizo entre Plaza de España y Glorieta Llanos del Pretorio, frente al ambulatorio) AVV Cañero Nueva C/ Párroco Bartolomé Blanco (lateral de la iglesia) Hermandad del Santísimo Cristo del Amor Avenida Fray Albino (frente a la Calahorra) AVV Huerta del Rey C/ Cairuán Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa Pendiente de aprobación Asociación Vecinal Promisión Plaza de los Ríos (Barriada de Villarrubia) Hermandad Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad Plaza Flor del Olivo Hermandad de la Merced Jardines Músico Pedro Gámez Laserna Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta Plaza Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta Casa Regional de Castilla-La Mancha Jardines Presidente Adolfo Suárez Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas y Cofradía Nuestro Padre Jesús Victoria Tres Caídas Plaza del Jazmín Hermandad del Santísimo Cristo de las Lágrimas Plaza de la Marina Española Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena C/ José Dámaso Pepete (explanada) Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento y Nuestra Señora del Buen Fin Jardines del Rocío (Miraflores) Asociación Cultural Los Quintos Bulevar Hernán Ruiz Hermandad del Rescatado Pendiente de aprobación

Imagen de archivo de una cruz de mayo de Córdoba. / Manuel Murillo

Casco histórico

Recintos cerrados

Club de Matrimonios La Unión C/ Bilbao, 1 (sede del club) R.V.I. Hermandad Servita Nuestra Señora de los Dolores y Santísimo Cristo de la Clemencia Plaza de Capuchinos ACOPINB – Asociación Cordobesa para la Integración de Niñas y Niños Border Line Instalaciones Deportivas El Carmen ACPACYS – Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral C/ Dolores Ibárruri, 2 Hermandad del Santísimo Cristo de Gracia C/ Queso, 5 AVV Alcázar Viejo Torre de Belén, C/ San Basilio, 13

También hay una lista de entidades que deben subsanar la solicitud que son las siguientes:

Entre las deficiencias detectadas figuran falta de firma del representante legal, ausencia de DNI o documentación acreditativa de la representación, anexos incompletos, como el boceto de la cruz o el croquis de ubicación, falta de memoria de actividades o propuestas de ubicación que no cumplen con lo establecido en la Base Décima de las bases reguladoras, especialmente en el Casco Histórico, donde no se admiten nuevas cruces que no participaran en la edición anterior. En algunos casos, las entidades deberán presentar una nueva propuesta de emplazamiento.

El Consistorio también ha comunicado que una entidad —la Asociación Sonrisa de Lunares— presentó su solicitud fuera del plazo establecido, por lo que queda inicialmente excluida del procedimiento.

Plazo hasta el 4 de marzo

El plazo de subsanación estará abierto desde el 19 de febrero hasta el 4 de marzo, ambos inclusive. La documentación deberá presentarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede municipal. Si no se atiende el requerimiento en plazo, la solicitud se tendrá por desistida, conforme a la normativa administrativa vigente.

Una vez concluido este trámite, el Departamento de Ferias y Festejos realizará un primer análisis técnico y trasladará las solicitudes a una Comisión Técnica integrada por distintas delegaciones municipales, que elaborará el listado de admitidos y excluidos definitivo.