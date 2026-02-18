Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adamuz, Medalla de AndalucíaConsejo de GobiernoUn mes despuésIñaki BarrónAenaLegión-CaridadDiputaciónAdiccionesEl tiempo
instagramlinkedin

Lucha contra la piratería

LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés

Dueñas Ruart Abogados prevé que a lo largo de la temporada se pueden superar las 8.000 reclamaciones

El presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / CÓRDOBA

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) ha reclamado ya 261,65 euros a unos 2.000 usuarios que habrían accedido a retransmisiones ilegales de partidos por internet. Se trata de una primera actuación, derivada de un auto judicial dictado en Córdoba el pasado noviembre, que requirió a ocho operadores que facilitasen la identificación de los titulares de direcciones IP que acceden a retransmisiones vía streaming (en tiempo real) de partidos de fútbol.

El despacho Dueñas Ruart Abogados, que ha asesorado a LaLiga en las actuaciones judiciales emprendidas en Córdoba contra la piratería audiovisual, prevé que cuando finalice la temporada, el próximo mes de mayo, podrían superar las 8.000 reclamaciones.

En esta línea, las efectuadas hasta ahora corresponden a partidos celebrados entre los meses de agosto y noviembre pasados. De las ocho operadoras requeridas, tres han respondido al requerimiento de información, que podría ser un paso previo a futuras acciones legales.

Acceder a los nombres de los infractores

El abogado Juan Pedro Dueñas, que ha trabajado en esta causa junto a la abogada Azahara Cots, explica que Laliga puede monitorizar las direcciones de IP que se conectan, pero no conoce la identidad de los usuarios. Por ello, la diligencia preliminar acordada por el juez Antonio Fuentes consiste en que esta entidad facilita los ficheros de IP que se conectan ilícitamente a la señal de los partidos y las operadoras de internet le entregan los datos personales de los titulares.

El juzgado ordena a dos operadoras de VPN bloquear el acceso a dominios e IP que retransmitan partidos ilegalmente

Estos son el nombre y los apellidos del titular del contrato de internet; la dirección postal de la línea y de la facturación; documentos como el NIF, NIE u otros, y la dirección de correo electrónico. Con esta información, están enviando reclamaciones extrajudiciales para que abonen 261,65 euros antes de iniciar acciones judiciales contra ellos.

El auto del juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba alude a un informe técnico aportado por LaLiga junto a su solicitud de diligencias preliminares, que apunta a los titulares de IP que estarían accediendo a la visualización de contenido que infringe la protección intelectual.

GIRONA, 16/02/2026.- El delantero del Barcelona Dani Olmo (d) trata de jugar un balón ante Bryan Gil, del Girona, durante el partido de LaLiga de fútbol que Girona FC y FC Barcelona disputan este lunes en el estadio de Moltilivi. EFE/Siu Wu

Un lance de juego entre el FC Barcelona y el Girona, en un partido de LaLiga. / Siu Wu / EFE

Cerrar el círculo contra la piratería

Sin embargo, dado que este sistema de visualización ilícita de partidos ha evolucionado a conexiones de VPN, que opacan la dirección de IP, el juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba dictó en enero otras dos resoluciones "inéditas a nivel mundial", según afirma Juan Pedro Dueñas, que ordenan a dos operadores de VPN desconectar o bloquear a usuarios que utilizan el servicio para visionar partidos de forma ilegal. En su opinión, con las tres resoluciones "se cierra el círculo, bloqueamos a los que acceden a través de IP y de VPN".

Esta acción judicial ha sido desarrollada por LaLiga y por Telefónica, ya que los partidos se retransmiten a través de Movistar y esta compañía también está sufriendo perjuicio. Las resoluciones afectan a las dos operadoras (con domicilio fiscal en Suiza y en Países Bajos) que concentran el 65% del mercado de VPN a nivel mundial, pero "es muy probable" que la actuación se extienda a otras, precisa el abogado. Según detalla, la medida es pionera por el carcácter dinámico de bloqueo de la VPN durante toda la temporada.

Contra estos autos no cabe recurso y, previsiblemente, se harán efectivos en breve. Se trata de unas medidas cautelares adoptadas de forma previa al procedimiento judicial donde las operadoras afrontarán una demanda para que, de forma definitiva, bloqueen el acceso, desde territorio español, a dominios e IP que retransmiten ilegalmente partidos del Campeonato Nacional de Liga.

Noticias relacionadas y más

Dueñas Ruart Abogados afirma que esta decisión judicial "aborda de forma directa el papel de los servicios VPN cuando son utilizados para eludir bloqueos judiciales y facilitar el acceso a retransmisiones ilícitas. Las resoluciones no cuestionan la legitimidad tecnológica de estos servicios, pero sí afirman con claridad que no pueden convertirse en instrumentos para neutralizar decisiones judiciales firmes".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  2. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  3. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  4. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  5. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  6. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  7. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  8. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo

El Consejo de Gobierno de la Junta concede al pueblo de Adamuz la Medalla de Andalucía 2026

El PSOE de Córdoba exige que las promociones de Vimcorsa se vendan a precio asequible y sin beneficio empresarial

La legión no acompañará al Señor de la Caridad el Jueves Santo en la Semana Santa de Córdoba 2026

La legión no acompañará al Señor de la Caridad el Jueves Santo en la Semana Santa de Córdoba 2026

El tramo de una carretera de Córdoba, entre los 10 más peligrosos de España

El tramo de una carretera de Córdoba, entre los 10 más peligrosos de España

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba impondrá sus insignias y medallas de oro el viernes 27 de febrero

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba impondrá sus insignias y medallas de oro el viernes 27 de febrero

El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Carnaval con sus pacientes pediátricos

Hacemos Córdoba propone rebajar la tasa de Sadeco durante cinco años a los vecinos afectados por la recogida neumática

Hacemos Córdoba propone rebajar la tasa de Sadeco durante cinco años a los vecinos afectados por la recogida neumática

LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés

LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
Tracking Pixel Contents