La Junta reactiva la construcción del nuevo centro de salud de Adamuz

Adamuz ha centrado buena parte del orden del día del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con una batería de actuaciones destinadas a saldar deudas históricas con el municipio, entre ellas la construcción del nuevo centro de salud, una reivindicación vecinal que se arrastra desde hace más de una década y anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al término de la reunión, celebrada en el municipio y en la que también se anunció que se le otorga la Medalla de Andalucía.

El municipio lleva años reclamando unas instalaciones sanitarias más amplias y modernas, ya que el actual consultorio, inaugurado en 1987, se encuentra deteriorado y ha quedado pequeño, sin posibilidad de ampliación en su ubicación actual. Adamuz formalizó en su día un proyecto para levantar un nuevo centro y mejorar la atención sanitaria, pero la iniciativa quedó paralizada pese a que el Ayuntamiento cedió en 2008 una parcela municipal de 1.750 metros cuadrados y el proyecto llegó a redactarse en 2010.

En enero de 2022, tras una reunión con el alcalde, la Consejería de Salud y Familias se comprometió a estudiar la viabilidad de retomar la construcción en ese solar. Ahora, el proyecto vuelve a activarse con el objetivo de impulsar las actuaciones necesarias para iniciar cuanto antes la obra y actualizar el presupuesto, estimado en torno a tres millones de euros, según ha explicado el presidente de la Junta. El nuevo centro, infraestructura incluida en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Andalucía 2020-2030, permitirá ampliar las capacidades del actual consultorio y reforzar la atención primaria en un municipio que depende del Área Sanitaria Norte de Córdoba y de derivaciones hospitalarias, principalmente al Reina Sofía de la capital.

Ahora, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias "asume el compromiso firme de desbloquear definitivamente esta infraestructura mediante la activación de las actuaciones necesarias para su desarrollo". Entre ellas destacan la regularización jurídica de los terrenos cedidos, la actualización del proyecto redactado en 2010 y del plan funcional del centro, y la incorporación de la financiación necesaria en los presupuestos de la Junta de Andalucía para licitar y ejecutar las obras.

Más plazas de residencia para personas mayores

Además del centro de salud, se ha anunciado el inicio del procedimiento para licitar 35 nuevas plazas residenciales para personas mayores. Estas plazas estarán concertadas con la Consejería a partir del 1 de marzo, lo que supondrá un refuerzo de los servicios asistenciales en la localidad.

Asimismo, se contempla una línea de ayudas en materia de administración local y para la comarca del Alto Guadalquivir, con una asignación de 50.000 euros para Adamuz durante el semestre.

En materia de infraestructuras, también se ha tomado conocimiento de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y de los colectores asociados, una actuación que alcanza los 4,4 millones de euros y que se encuentra pendiente del suministro eléctrico para su puesta en marcha definitiva.

Por último, se ha abordado la situación del partido judicial de Montoro, con el anuncio de un refuerzo de personal en los juzgados para mejorar la atención y agilizar los procedimientos en este ámbito territorial.