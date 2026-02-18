Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 18 de febrero de 2026
Ciclo de ‘Miércoles flamencos’
‘Joyas de la guitarra flamenca’
En esta ocasión tendremos el placer de asistir a un recital de guitarra titulado Joyas de la Guitarra Flamenca. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Auditorio CSM Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra, 1.
20.00 horas.
Literatura para bebés
Sesión de lectura
Habrá sesión de la Biblioteca para bebés, o Bebeteca, en la Biblioteca Central Antonio Gala (Ronda del Marrubial, s/n), a cargo de Pilar Nicolás. La Bebeteca es un ciclo dirigido a bebés de 0 a 36 meses, acompañados de sus padres y madres, para el disfrute de los cuentos a través de los cinco sentidos.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
17.30 horas.
Exposición
Sigue ‘Metal del verano’, de Christian Lagata
La muestra, comisariada por Marc Navarro, reúne obras de nueva producción realizadas por el artista a lo largo del último año que indagan en su interés por otorgar una apariencia infraestructural a sus trabajos escultóricos o hacer de la infraestructura el motivo central de la representación.
CÓRDOBA. C3A.
Carmen Olmedo Checa, s/n
De 11.00 a 20.00 horas.
Literatura infantil
Sesiones de lectura
Habrá sesión de lectura del ciclo La hora del cuento en las bibliotecas municipales Levante (17.00), Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Mequetrefe, Nieves Palma y Rafa Blanes. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, Higuerón y Poniente.
Varias.
De 17.00 a 18.00 horas.
Exposición
‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’
Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Las comisarias son Esther Pons e Isabel Olbés, y la comisaria técnica, Maite Mascort.
CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 20.30 horas.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento