Innovación sanitaria
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba realiza con éxito una cirugía endovascular pionera para tratar una grave lesión de la aorta
El equipo implantó una endoprótesis personalizada mediante una técnica mínimamente invasiva, evitando una cirugía abierta de alto riesgo
El equipo de Cirugía Cardiovascular y Endovascular del Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha realizado con éxito, por primera vez en el centro, una intervención endovascular de alta complejidad para tratar una grave enfermedad de la aorta toracoabdominal, la principal arteria del cuerpo en la zona del tórax y el abdomen.
La operación permitió reparar una lesión severa asociada a una dilatación aneurismática mediante una técnica mínimamente invasiva, lo que ha facilitado una recuperación más rápida del paciente, que ya ha recibido el alta hospitalaria.
Una alternativa a la cirugía abierta
Para abordar la patología, los especialistas implantaron una endoprótesis diseñada específicamente para adaptarse a la anatomía de esta zona del cuerpo y mantener el flujo sanguíneo hacia órganos vitales como el hígado, el intestino o los riñones.
Se trata de un procedimiento altamente especializado que solo se aplica en casos seleccionados y que exige equipos con amplia experiencia en enfermedades complejas de la aorta. Tradicionalmente, este tipo de lesiones requerían cirugía abierta, con un riesgo elevado y un postoperatorio más prolongado. Gracias a la técnica endovascular, la intervención resulta menos agresiva, reduce complicaciones y favorece una evolución clínica más favorable.
Equipo multidisciplinar especializado
La intervención fue realizada por el doctor Lucio Sartor Wunderlin, cirujano cardiovascular y vascular del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, con la colaboración del doctor Carlos Velázquez Velázquez, especialista de reconocido prestigio en cirugía endovascular compleja.
Este avance supone un paso importante en la incorporación de nuevas técnicas y procedimientos de alta especialización al centro hospitalario.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, institución sanitaria y social católica, sin ánimo de lucro y de carácter internacional, cuya misión es curar, cuidar y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad, atendiendo su dimensión física, psicológica, social y espiritual.
Con casi 500 años de trayectoria, la Orden mantiene una red de 80 centros en España y 412 a nivel internacional, consolidando su compromiso con una atención sanitaria integral y humanizada
