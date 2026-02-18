Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad privada

El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Carnaval con sus pacientes pediátricos

Los niños reciben máscaras y antifaces de superhéroes y personajes de ficción para hacer más divertida su visita a consultas y su estancia hospitalaria

El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Carnaval con sus pacientes pediátricos.

/ CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Hospital Quirónsalud Córdoba se suma un año más a la celebración del Carnaval con sus pacientes pediátricos, una iniciativa destinada a hacer más amena su experiencia en consultas y hospitalización.

Durante estos días, los niños que acuden a la consulta de Pediatría y los pequeños ingresados reciben antifaces y máscaras inspirados en superhéroes y personajes de ficción, con el objetivo de humanizar su estancia en el hospital y aportar un componente lúdico en una etapa que, en muchos casos, puede resultar estresante, explica el centro sanitario privado en una nota de prensa.

Una tradición consolidada

Desde la apertura del centro en 2018, esta acción se ha convertido en una tradición esperada por los pequeños pacientes, que pueden sentirse protagonistas de sus propias aventuras mientras reciben atención sanitaria.

Con este tipo de iniciativas, el Hospital Quirónsalud Córdoba refuerza su apuesta por una atención pediátrica cercana y centrada en el bienestar emocional, incorporando pequeños gestos que contribuyen a mejorar la experiencia hospitalaria tanto de los niños como de sus familias.

La legión no acompañará al Señor de la Caridad el Jueves Santo en la Semana Santa de Córdoba 2026

El tramo de una carretera de Córdoba, entre los 10 más peligrosos de España

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba impondrá sus insignias y medallas de oro el viernes 27 de febrero

Hacemos Córdoba propone rebajar la tasa de Sadeco durante cinco años a los vecinos afectados por la recogida neumática

LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés

