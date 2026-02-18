El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Carnaval con sus pacientes pediátricos.

Hospital Quirónsalud Córdoba se suma un año más a la celebración del Carnaval con sus pacientes pediátricos, una iniciativa destinada a hacer más amena su experiencia en consultas y hospitalización.

Durante estos días, los niños que acuden a la consulta de Pediatría y los pequeños ingresados reciben antifaces y máscaras inspirados en superhéroes y personajes de ficción, con el objetivo de humanizar su estancia en el hospital y aportar un componente lúdico en una etapa que, en muchos casos, puede resultar estresante, explica el centro sanitario privado en una nota de prensa.

Una tradición consolidada

Desde la apertura del centro en 2018, esta acción se ha convertido en una tradición esperada por los pequeños pacientes, que pueden sentirse protagonistas de sus propias aventuras mientras reciben atención sanitaria.

Con este tipo de iniciativas, el Hospital Quirónsalud Córdoba refuerza su apuesta por una atención pediátrica cercana y centrada en el bienestar emocional, incorporando pequeños gestos que contribuyen a mejorar la experiencia hospitalaria tanto de los niños como de sus familias.