Sanidad privada
El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Carnaval con sus pacientes pediátricos
Los niños reciben máscaras y antifaces de superhéroes y personajes de ficción para hacer más divertida su visita a consultas y su estancia hospitalaria
Hospital Quirónsalud Córdoba se suma un año más a la celebración del Carnaval con sus pacientes pediátricos, una iniciativa destinada a hacer más amena su experiencia en consultas y hospitalización.
Durante estos días, los niños que acuden a la consulta de Pediatría y los pequeños ingresados reciben antifaces y máscaras inspirados en superhéroes y personajes de ficción, con el objetivo de humanizar su estancia en el hospital y aportar un componente lúdico en una etapa que, en muchos casos, puede resultar estresante, explica el centro sanitario privado en una nota de prensa.
Una tradición consolidada
Desde la apertura del centro en 2018, esta acción se ha convertido en una tradición esperada por los pequeños pacientes, que pueden sentirse protagonistas de sus propias aventuras mientras reciben atención sanitaria.
Con este tipo de iniciativas, el Hospital Quirónsalud Córdoba refuerza su apuesta por una atención pediátrica cercana y centrada en el bienestar emocional, incorporando pequeños gestos que contribuyen a mejorar la experiencia hospitalaria tanto de los niños como de sus familias.
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo