Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 18 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 19 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Juan Manuel Rodriguez Sanchez
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael
Rafaela Perez Blancas
La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio La Fuensanta
