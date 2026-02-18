Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 18 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 19 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Juan Manuel Rodriguez Sanchez

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael

Rafaela Perez Blancas

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio La Fuensanta

