Se enfrenta a cárcel en Córdoba por estafar 948 euros a una víctima con Bizum

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a un acusado de, presuntamente, estafar a una víctima realizando Bizum desde su cuenta bancaria por valor de 948 euros. Estos hechos han sido calificados por la Fiscalía como un delito de estafa por procedimiento informático o, alternativamente, un blanqueo de capitales, y esta acusación pública solicita penas de cárcel para el procesado.

De acuerdo con su escrito de conclusiones provisionales, el acusado, con la intención de obtener un beneficio ilegal, envió un mensaje SMS al teléfono móvil de la perjudicada donde se hacía constar como remitente un banco.

Esta comunicación pretendía ser un mensaje de su entidad financiera. Cuando la víctima la abrió, pudo leer que le informaban de que su cuenta había sido inhabilitada. En el mensaje aparecía un enlace al que había que acceder para solucionar el problema.

Cuando la perjudicada clicó en el enlace, la redirigió a otra página online, supuestamente, del banco, donde debía introducir sus datos. A través de esta maniobra, le hicieron tres cargos mediante Bizum desde su cuenta bancaria, en el mismo día, por un importe total de 948 euros.

El Fiscal reclama que se imponga un año y medio de prisión al encartado por el delito de estafa o, alternativamente, un año y cuatro meses de cárcel por un blanqueo de capitales. En este último caso, también se le exigiría una multa de 2.500 euros.