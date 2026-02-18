Hacemos Córdoba propone rebajar la tasa de Sadeco durante cinco años a los vecinos afectados por la recogida neumática.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha presentado una propuesta en el Consejo de Administración de Sadeco para compensar a los vecinos afectados por la implantación fallida del sistema de recogida neumática de residuos en distintas zonas de la ciudad. La iniciativa contempla una bonificación temporal en la tasa de basura durante cinco años, así como la desafección de los cuartos vinculados a este sistema para que las comunidades puedan utilizarlos libremente.

El concejal de la coalición, José Carlos Ruiz, ha explicado que la medida pretende dar respuesta a “centenares de vecinos y vecinas que se sienten completamente desamparados”, después de haber asumido el coste de las instalaciones del sistema, bien a través de sus comunidades o integrado en el precio de sus viviendas por parte de promotores y constructoras.

Rebaja temporal de la tasa

Actualmente, la tasa de residuos se abona en función de siete categorías según la zona de la ciudad, situándose las áreas afectadas entre los niveles 3 y 5. La propuesta de Hacemos Córdoba pasa por rebajar temporalmente la categoría fiscal de estos barrios, de modo que durante cinco años paguen menos tasa de basura.

Por ejemplo, quienes estén en el nivel 3 podrían pasar al 5 o 6, con el objetivo de que, a medio plazo, puedan recuperar parte del dinero adelantado para un sistema que finalmente no ha funcionado.

La coalición ha contextualizado el origen del problema en el plan aprobado en 2005 para implantar la recogida neumática en determinadas zonas de la ciudad. Tras la crisis inmobiliaria, el sistema no llegó a desarrollarse plenamente y derivó en un largo recorrido judicial, con sentencias recientes favorables al Ayuntamiento y contrarias a las reclamaciones de indemnización de los vecinos.

Uso de los cuartos de limpieza

Como segunda medida, el grupo propone la desafección de los cuartos vinculados a la recogida neumática en los edificios afectados. Estos espacios podrían destinarse a almacenamiento, usos comunitarios u otros fines que decidan los propios vecinos, previa autorización municipal.

Desde Hacemos Córdoba subrayan que “no se trata de otorgar privilegios, sino de aplicar un criterio de justicia y proporcionalidad”, y sostienen que la política municipal no puede limitarse a ganar pleitos, sino que debe centrarse en resolver los problemas reales de la ciudadanía.

La coalición considera que existe una fórmula legal para compensar a las personas afectadas y emplaza al equipo de gobierno a demostrar voluntad política para poner fin a una situación que, aseguran, arrastran numerosos vecinos y vecinas de Córdoba.