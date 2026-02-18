Córdoba inicia la Cuaresma entre ceniza y vía crucis: fe, silencio y tradición en calles y templos de la ciudad

La Cuaresma comenzó en Córdoba con el signo austero de la ceniza y el sonido grave de las campanas llamando a la conversión. En la Catedral, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández presidió la misa del Miércoles de Ceniza e impuso la ceniza a los fieles, que se acercaron en silencio para recibir en la frente la señal penitencial que marcó el arranque del tiempo cuaresmal.

La jornada continuó por la tarde en las calles y parroquias de la ciudad. Así, la hermandad de la Esperanza recorrió junto a su titular las calles con el tradicional vía crucis de Cuaresma, uno de los actos más señalados del calendario cofrade en estas fechas.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, impone la ceniza a los fieles en la Catedral para dar inicio a la Cuaresma. / CÓRDOBA

La imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas avanzó sobre una parihuela exornada con distintas variedades florales en tonos morados, acompañada por un cortejo de hermanos y fieles que siguieron las estaciones en un ambiente de respeto y devoción.

El cortejo partió desde la parroquia de San Andrés Apóstol para adentrarse en las calles del barrio de San Agustín, donde vecinos y devotos aguardaron el paso de la imagen en una de las citas más esperadas del inicio cuaresmal.

Via Crucis de Coronación de Espinas y las Cinco Llagas

De forma simultánea, en el interior de la parroquia de San Antonio de Padua se rezó el vía crucis con Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas. El titular de la hermandad de la Merced, en una parihuela exornada con clavel morado penitencial y escoltada por hachones en rojo, recorrió las estaciones bajo la atenta mirada de la Virgen de la Merced, que vestida de hebrea presidió el altar mayor del templo en una escena marcada por la sobriedad y el recogimiento propio de esta fecha.

Por su parte, en la barriada de Alcolea, la hermandad de los Dolores organizó su vía crucis presidido por el Cristo de las Cinco Llagas. El cortejo partió desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, recorriendo las calles del barrio.

Quinarios del Miércoles de Ceniza

Además, en distintos templos de la ciudad se sucedieron los quinarios de diversas hermandades, como el del Calvario, el Santo Sepulcro, Huerto, Misericordia o la Santa Faz, entre otras corporaciones, configurando un inicio de Cuaresma intenso en cultos y actos penitenciales. En cada uno de estos templos, los altares se alzaron como verdaderos tronos efímeros, donde la disposición de la candelería, el incienso o la fragancia de las flores crearon atmósferas de recogimiento que invitan al silencio y a la contemplación.

Así, la ciudad, un vez más, volvió a adentrarse en un tiempo litúrgico que cada año marca el calendario con el sello inconfundible de la fe y la tradición.