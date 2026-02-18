La concentración de médicos en Córdoba mantiene la huelga del sector con alta participación

La concentración convocada este miércoles 18 por los médicos en Córdoba, como parte de la huelga contra el Estatuto Marco, ha contado con un seguimiento creciente y ha servido para reforzar las reivindicaciones del colectivo.

Subida del seguimiento y fuerza en la protesta

Según Inmaculada Romero, secretaria del Sindicato Médico de Córdoba, "estamos muy satisfechos del seguimiento de la huelga, que hoy ha subido un 3% desde el lunes. A pesar de que ya hemos pasado el tercer día de huelga, los ánimos permanecen fuertes en los compañeros y se continúa luchando".

Romero ha añadido que "no vamos a tirar la toalla porque hemos llegado a un punto de no retorno, no aceptaremos continuar con un estatuto obsoleto ni con el acuerdo que ha firmado la ministra sin el médico, contra el médico y con sindicatos que no son médicos".

Detalles de la concentración

La concentración ha tenido lugar a las 12.00 horas desde el Monumento al Donante hasta la puerta principal del Hospital Provincial, siguiendo la ruta prevista por el Sindicato Médico. La movilización forma parte de la serie de paros programados hasta junio, que buscan la creación de un estatuto profesional propio para los médicos y mejoras en el Estatuto Marco.

Contexto de la huelga

La huelga de médicos comenzó el lunes 16 de febrero y ha registrado, según la Junta de Andalucía, un 17,5% de seguimiento en Córdoba durante la primera jornada. El Sindicato Médico mantiene que el seguimiento real es mucho mayor, entre el 50 y el 60%, especialmente si se descuentan los servicios mínimos y guardias.

Las próximas movilizaciones en Córdoba continuarán el jueves 19 de febrero, con otra marcha de batas blancas en el Puente Romano.