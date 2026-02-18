“La ceniza nos habla de fragilidad y de la caducidad de lo creado”, afirma el obispo de Córdoba en el inicio de la Cuaresma

La Santa Iglesia Catedral de Córdoba ha acogido este miércoles la celebración del Miércoles de Ceniza, con la que la Iglesia inicia el tiempo litúrgico de la Cuaresma, un periodo de preparación espiritual hacia la Pascua marcado por la oración, la penitencia y el ayuno, explica la Diócesis de Córdoba en una nota de prensa.

El obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, ha presidido la Eucaristía y ha impuesto la ceniza a los fieles, recordando en su homilía que este signo “nos habla de fragilidad, de caducidad de lo creado” y de la condición pasajera de la vida terrena.

Un camino de conversión

Durante su predicación, el prelado ha insistido en la necesidad de una conversión sincera y radical del corazón, subrayando que la reconciliación es un don de Dios del que los fieles son beneficiarios. “No somos nosotros los protagonistas de la reconciliación, sino los beneficiarios”, ha señalado, invitando a abrirse a los frutos de ese abrazo misericordioso del Señor.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, impone la ceniza a los fieles en la Catedral para dar inicio a la Cuaresma. / CÓRDOBA

El obispo ha animado a cultivar la oración personal y familiar, a participar de manera más activa en la Eucaristía y a acercarse al sacramento de la Reconciliación. Asimismo, ha recordado que el ayuno supone ejercer el autocontrol y renunciar a lo superfluo, avanzando con Jesucristo hacia la Pascua con un corazón más libre y dispuesto al servicio.

La Cuaresma y las hermandades

Con el Miércoles de Ceniza, la Iglesia diocesana entra en un tiempo de intensa preparación hacia la Semana Santa. Para las hermandades, este periodo supone el inicio de cultos, triduos, quinarios, ensayos y preparativos en torno a la pasión, muerte y resurrección del Señor.

Entre las citas destacadas del comienzo cuaresmal figura el Vía Crucis de las Cofradías, que se celebrará el próximo sábado, 21 de febrero, en la Catedral. Este año estará presidido por Nuestro Padre Jesús de la Sangre, cuya imagen será trasladada desde Capuchinos a las 16:45 horas, comenzando el rezo a las 19:30 horas.

La celebración del Miércoles de Ceniza marca así el inicio de un tiempo de preparación espiritual que culminará en la Semana Santa y la Pascua, eje central del calendario litúrgico cristiano.