Binter lanza una oferta para volar entre Córdoba y Canarias en primavera

Los billetes pueden adquirirse hasta el 2 de marzo para viajar entre el 8 de abril y el 15 de junio

Aeropuerto de Córdoba Binter presenta sus vuelos directos entre Córdoba y Canarias.

Aeropuerto de Córdoba Binter presenta sus vuelos directos entre Córdoba y Canarias. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Binter lanza una nueva promoción que permitirá adquirir, hasta el 2 de marzo, billetes a precios reducidos para viajar entre Córdoba y Canarias, del 8 de abril al 15 de junio de 2026.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 80 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Enlace directo los martes y sábados

Binter ofrece vuelos entre Córdoba y Canarias dos días a la semana, los martes y sábados, a través del Aeropuerto de Gran Canaria. Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

