El Ayuntamiento de Córdoba inicia las obras en María la Judía y Virgen del Mar con 756.000 euros del PFEA.

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha comenzado las obras de reforma en un tramo de la calle María la Judía y en otro de la avenida Virgen del Mar, dos actuaciones incluidas en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025, con una inversión conjunta de 756.322 euros.

En María la Judía, la intervención afecta al acerado norte, entre la avenida Cañito Bazán y la calle María Montessori, con un presupuesto de 152.158 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Por su parte, en la avenida Virgen del Mar se reformará el tramo del acerado oeste comprendido entre los números 1 y 23, con una inversión de 674.214 euros y un plazo estimado de siete meses.

Más de un millón de euros en cuatro intervenciones

La partida total correspondiente al Ayuntamiento dentro del PFEA 2025 asciende a 1.111.396,85 euros, que incluye otras dos actuaciones previstas en la ciudad.

Por un lado, se actuará en el tramo del acerado este de la calle Párroco Bartolomé Blanco, en el barrio de Cañero, entre las calles Funcionario Lázaro Navajas y Concilio de Nicea, con un presupuesto de 82.108 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Por otro, se remodelará un tramo del acerado oeste de la calle Poeta Emilio Prados, junto al Centro Comercial La Sierra, con una inversión de 202.215 euros y un plazo de cuatro meses.

Generación de empleo

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha recordado que el PFEA cuenta con subvención del Servicio Público de Empleo Estatal, así como de la Diputación y la Junta de Andalucía, que asumen el coste de los materiales.

Las cuatro actuaciones generarán 385 contrataciones de peones de 15 días, lo que supone un total de 5.775 jornales, además de 46 contratos de oficiales de un mes.

Ruiz Madruga ha subrayado que se trata de intervenciones “demandadas y consensuadas con los vecinos” y ha enmarcado estas obras en el objetivo municipal de avanzar hacia una Córdoba “más habitable y sostenible, con el bienestar de las personas como prioridad”.