Del alcohol al juego online: Córdoba prepara un plan para prevenir las adicciones en jóvenes

Del alcohol al juego online. La delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha anunciado este miércoles el inicio de la elaboración y puesta en marcha del Plan Municipal de Prevención de Adicciones, una iniciativa que busca coordinar medidas, proyectos y recursos municipales para prevenir, reducir y erradicar las conductas adictivas, especialmente entre menores y jóvenes. Para ello, su delegación ha participado en formaciones y foros especializados con el fin de contar con un diagnóstico previo antes de comenzar la redacción del plan.

El pasado fin de semana, en el marco de unas jornadas nacionales celebradas en la Casa de la Juventud, el Ayuntamiento anunció que el plan se desarrollará de manera coordinada con familias, administraciones, profesionales del entorno y con los propios jóvenes. La delegada ha insistido en que "el plan no será un documento cerrado ni impuesto, sino un texto abierto y participado", en el que se buscará la implicación de la juventud. En su opinión, "la prevención de adicciones es un reto colectivo que exige coordinación, compromiso y visión de futuro”.

La responsable municipal subrayó que no se trata de abordar el problema de manera improvisada, sino de hacerlo con planificación, diagnóstico previo y respaldo profesional. También persiguen que no sea un documento técnico, sino una hoja de ruta compartida "que apueste por el bienestar emocional, social y físico de los jóvenes, promoviendo alternativas de ocio saludable".

En este sentido, recordó que el Ayuntamiento de Córdoba ya ha impulsado iniciativas como las Zonas Neo, espacios de ocio seguro en distritos de la ciudad los fines de semana; programas educativos en centros escolares como A mí no me hace falta, orientado a fomentar un ocio sin consumo de alcohol u otras sustancias; o proyectos piloto como Eres mi Cruz, desarrollado durante las Cruces de Mayo para generar espacios seguros en eventos multitudinarios.

Nuevas conductas adictivas como vapeo o juego online

El plan abordará no solo el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, sino también nuevas conductas adictivas como la normalización del vapeo, las apuestas o el juego online, fenómenos que, según apuntó, están influyendo en el desarrollo de los jóvenes.

La presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social, Irene Aguilera, destacó por su parte la importancia de reforzar la prevención, subrayando que durante años se ha trabajado en adicciones sin poner suficiente foco en esta fase inicial. Asimismo, recalcó la necesidad de un trabajo conjunto entre administraciones, familias y entidades, y recordó que la Unidad de Adicciones de la Diputación está preparada para colaborar en este proceso.

En cuanto al estado del documento, desde la Delegación de Juventud aclararon que el plan aún no está aprobado formalmente. En estos momentos se está iniciando su redacción y, una vez finalizado, se llevará al órgano correspondiente para su aprobación oficial, previsiblemente mediante un procedimiento similar al de otros reglamentos u ordenanzas municipales.