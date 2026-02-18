Aena aprueba su plan de inversiones: estos son los proyectos previstos para el aeropuerto de Córdoba

El ente estatal Aena ha aprobado en su último consejo de administración su plan de inversiones para el próximo lustro, plasmado en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). Aunque todavía le queda recorrido a la tramitación de este plan para el periodo comprendido entre los años 2027 y 2031, en él aparecen las líneas generales de los proyectos que se llevarán a cabo en el aeropuerto de Córdoba, que atraviesa el mejor momento de su historia con dos compañías aéreas operando, Binter y Vueling, y récord de viajeros el año pasado, con más de 30.000.

Las principales actuaciones contempladas en el aeropuerto de Córdoba se dieron a conocer en septiembre pasado, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el aeródromo de Alicante-Elche la inversión de casi 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles durante el próximo quinquenio. En el caso de Córdoba el plan incluye principalmente la pavimentación de la pista, la instalación de iluminación led y la mejora de los aparcamientos.

El documento indica que, de aquí a 2031, además de las mejoras mencionadas, el aeropuerto contará con un servicio de extinción de incendios ampliado y una plataforma reformada. Además, el aeropuerto tendrá un nuevo equipamiento de seguridad. Aún queda pendiente la concreción de las cantidades económicas que necesitarán estas actuaciones.

Diario CÓRDOBA

La filosofía del plan DORA, según Aena, es "dotar a los aeropuertos de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y mantenimiento y los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas". En este sentido, el plan contempla una inversión de 12.888 millones de euros y un incremento medio anual de la tarifa de 0,43 euros por pasajero, que variará en función del tamaño del aeropuerto.

Transformación

El aeropuerto de Córdoba ha experimentado una gran transformación en los últimos años. La ampliación de la pista, terminada hace quince años, marcó un antes y un después en el mismo. No obstante, no fue suficiente, ya que desde la corta experiencia de Flysur en 2008 ninguna otra compañía se atrevió a dar el paso de iniciar los vuelos en Córdoba. Pese a que hubo interés, siempre quedaba algún fleco.

La pista no estuvo a pleno rendimiento hasta febrero de 2018, año en el que el aeropuerto incorporó el sistema AFIS (Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo) para poder ofrecer vuelos comerciales. Dos años después llegaron los vuelos nocturnos y aumentaron las escuelas de pilotos en el aeródromo cordobés. Otras mejoras posteriores fueron la carta de aproximación (sistema de navegación por satélite) y la ampliación de la terminal de viajeros, que se ha hecho en dos fases.

Avión de Vueling, el día en el que estrenó los vuelos en Córdoba. / Manuel Murillo Martínez

El gran salto se produjo en verano de 2024, cuando Air Nostrum y Binter empezaron a ofrecer vuelos a Canarias y Mallorca. Un año después, en 2025, las dos compañías volvieron a operar en el aeropuerto de Córdoba. Binter ha mantenido los vuelos todo el año. Además, en septiembre de 2025 se incorporó Vueling, que ofrece trayectos a Barcelona, lo que implica conectar Córdoba con cerca de 200 destinos de todo el mundo. Ahora mismo tanto Binter como Vueling están presentes en el aeropuerto cordobés.

Otras actuaciones en marcha

Por otro lado, Aena ha licitado el servicio de tránsito aéreo de aeródromo para los aeropuertos de El Hierro, La Gomera, Burgos, Córdoba y Huesca-Pirineos por 7,9 millones de euros. Según fuentes de Aena, en la actualidad hay dos contratos diferentes (uno para los aeropuertos de La Gomera, Burgos, Huesca y El Hierro y otro, para Córdoba). Sin embargo, con esta licitación se pretende agrupar en un único expediente a todos los aeropuertos para ganar eficiencia operativa. El contrato durará tres años prorrogables durante dos más. Una de las novedades es la posibilidad de ampliación de los horarios de prestación del servicio o la modificación de la modalidad del mismo en caso necesario. Además, se introduce una bonificación anual por calidad como incentivo.

Este contrato se hace al haber expirado ya el plazo que tenía la empresa del Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS), sistema que proporciona información y avisos a los pilotos para la realización segura y eficiente del tránsito en infraestructuras con baja densidad de tráfico.

Control de pasaportes

Por otro lado, sigue pendiente la implantación del control de pasaportes. El mes pasado, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, no se atrevía a fijar una fecha para su puesta en marcha pero insistía en que sería una realidad "lo antes posible". Aena envió la documentación necesaria al Ministerio del Interior el año pasado para su implantación. No obstante, la propia subdelegada también dijo en enero que "no ha habido ninguna compañía aérea interesada en operar vuelos procedentes de fuera del espacio Schengen", hecho que condicionaba la puesta en marcha de este servicio.