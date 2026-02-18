Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un mes de la tragedia ferroviaria

Adamuz, Medalla de Andalucía 2026

El Consejo de Gobierno de la Junta, reunido en la localidad cordobesa, ha decidido este miércoles otorgar el reconocimiento a sus vecinos por su solidaridad y entereza con las víctimas del accidente ferroviario

Foto de familia junto a los vecinos de Adamuz, antes del Consejo de Gobierno.

Foto de familia junto a los vecinos de Adamuz, antes del Consejo de Gobierno. / Manuel Murillo

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Junta de Andalucía ha anunciado hoy la concesión de la Medalla de Andalucía al municipio de Adamuz, un reconocimiento institucional al conjunto de su pueblo por su entereza, solidaridad y ejemplo tras la tragedia ferroviaria que marcó a la localidad y dejó 46 fallecidos. Se trata de la medalla a los valores humanos, solidaridad y concordia.

El Consejo de Gobierno, celebrado precisamente en el pueblo este miércoles y cuando se cumple un mes de la tragedia, ha decidido otorgarle el máximo reconocimiento a la entereza de esta localidad cordobesa por su actuación, tanto institucional como de los vecinos, en un momento tan complicado como el accidente de tren.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado que "todo el pueblo de Adamuz dio una lección de coraje, entrega y compromiso social para rescatar heridos, poner mantas, ofrecer sus casas y, sobre todo, dar aliento a personas conmocionadas que encontraron aquí cariño y un hombro donde apoyarse". A su juicio, ellos personifican "la ternura del pueblo andaluz", un pueblo que "siempre está a la altura cuando es necesario" y que "ha dado muestras más que suficientes para ser merecedor del reconocimiento de todos los andaluces por sus valores humanos, solidaridad y concordia".

En este sentido, señaló que existía ya una petición unánime de los andaluces para otorgar a Adamuz una de las más altas distinciones de Andalucía, un reconocimiento que "muchos estarían dispuestos a firmar".

"El mayor reconocimiento como andaluces"

El alcalde, Rafael Moreno, ha asegurado a este periódico que este premio es "el mayor reconocimiento que podríamos recibir como andaluces" y que supone "un orgullo" para los vecinos de esta localidad, tan golpeada por lo sucedido.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se reúne en Adamuz. Centro del Olivar de Sierra. Juanma Moreno y consejeros. Foto de familia y ambiente

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta en Adamuz, este miércoles. / Manuel Murillo

La consejeros han mostrado cariño y apoyo a los vecinos, los que fueron también el rostro visible de la tragedia y que colaboraron en atender a los heridos en los primeros momentos del siniestro, cuando todavía no habían llegado los equipos de emergencia. Actuaron por instinto de salvar vidas y hoy son reconocidos por la valentía de abalanzarse a unos trenes y unas vías destruidas donde para ese entonces no se sabía la magnitud de lo ocurrido. Julio y José, Gonzalo Sánchez, los trabajadores de Protección Civil o el párroco Rafael Prados Godoy han estado presentes durante el anuncio, así como el propio alcalde.

Varias iniciativas ciudadanas e institucionales, incluyendo el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial pedían este reconocimiento para la localidad en el Día de Andalucía de este mismo año. Un consenso unánime que ahora se ve reflejado con este anuncio.

