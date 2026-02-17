La Universidad de Córdoba impulsa la novena edición del Programa Palmeras con 13 plazas para favorecer el acceso a estudios superiores

La Universidad de Córdoba (UCO), en colaboración con Fundecor, la Asociación Vecinal Unión y Esperanza del barrio de Las Palmeras y CaixaBank, ha inaugurado la novena edición del Programa de Incorporación y Promoción del Alumnado del barrio de Las Palmeras, conocido como Programa Palmeras, una iniciativa que apuesta por la inclusión educativa, el acompañamiento personalizado y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y que en esta edición ofrece 13 plazas, más del doble que el pasado curso, de las cuales seis están financiadas por la Universidad de Córdoba y siete por CaixaBank a través de Fundecor.

13 plazas para estudiantes de ESO, Bachillerato y FP

El programa está dirigido a estudiantes del barrio de Las Palmeras que durante el curso 2025/2026 estén cursando segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional y contempla un apoyo integral que incluye ayuda económica a las familias para contribuir a reducir las barreras materiales que dificultan la continuidad de los estudios, refuerzo en competencias lingüísticas mediante un curso de inglés impartido por UCOidiomas, acompañamiento educativo personalizado a cargo de estudiantes de la Universidad de Córdoba que participan como voluntarios y el desarrollo de actividades de orientación académica y desarrollo personal coordinadas por el Área de Inclusión de la UCO y Fundecor con el objetivo de fortalecer el vínculo del alumnado con el sistema educativo y fomentar expectativas académicas y profesionales

Acto inaugural y respaldo institucional

Durante el acto inaugural han intervenido el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento y presidenta de Fundecor, Rocío Muñoz, la directora del Área de Negocio de CaixaBank en Córdoba, María José Torres, y el presidente de la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras, Luis Maya, quien ha agradecido la puesta en marcha de una iniciativa que ha calificado como exitosa y que redunda en el beneficio del barrio

Asimismo, durante el desarrollo del acto han participado Melisa Luna, antigua voluntaria del programa y secretaria del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, y Jesús Campos, alumno de ediciones anteriores y actual estudiante de la UCO, quien ha compartido su experiencia como ejemplo del impacto transformador de esta iniciativa

Objetivo reducir el absentismo y garantizar la igualdad de oportunidades

El rector ha subrayado la implicación de la asociación de vecinos y el compromiso del personal voluntario en el desarrollo del programa y ha señalado que esta iniciativa pretende que las personas beneficiarias puedan estar en las mismas circunstancias que otros jóvenes que deseen formarse y encontrar una profesión, mientras que la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social ha destacado que el programa se desarrolla con la colaboración de distintas personas y servicios de la universidad y que busca que los jóvenes participantes puedan decidir libremente qué hacer con su vida sin limitaciones sociales y económicas ya que si no se apuesta por la educación no hay futuro en ningún barrio

Por su parte, la presidenta de Fundecor ha expresado su convicción de que el talento y las ganas de prosperar están repartidas por igual aunque no las oportunidades y ha incidido en que iniciativas como esta contribuyen a derribar barreras y permiten que las personas beneficiarias se conviertan en referentes para su entorno, mientras que la directora del Área de Negocio de CaixaBank en Córdoba ha definido el proyecto como un ejemplo de colaboración que supone un refuerzo en la confianza de los participantes y parte del convencimiento de que la educación es el principal motor de la igualdad y el progreso y la herramienta más importante de cambio en la sociedad

El objetivo principal del Programa Palmeras es reducir el absentismo y el abandono escolar en el barrio de Las Palmeras, reforzar el compromiso del alumnado con sus estudios y favorecer su acceso y permanencia en la universidad y a largo plazo se persigue que la formación universitaria revierta en la mejora social y educativa del propio barrio, un impacto que ya se viene constatando en las anteriores ediciones, en el marco del compromiso de responsabilidad social de la Universidad de Córdoba como administración pública para impulsar procesos formativos que contribuyan a superar situaciones de riesgo y vulnerabilidad social que constituyen un obstáculo para el acceso a la educación superior y para avanzar hacia una universidad inclusiva que garantice la igualdad de oportunidades