La Universidad de Córdoba dará a conocer el 9 de marzo el calendario de las elecciones a rector

La Universidad de Córdoba se prepara ya para un nuevo proceso electoral del que saldrá el nombre del rector/a que dirigirá los pasos de la UCO los próximos cuatro años. Fuentes de la UCO han informado de que el próximo 9 de marzo se publicará la resolución de la convocatoria de elecciones que aprueba la comisión electoral.

Será ese día cuando se dé a conocer el calendario electoral, los censos, el plazo de presentación de las candidaturas, las fechas para la proclamación de candidatos, el periodo de campaña, la fecha de celebración de elecciones y demás.

Antes de eso, el rector actual, Manuel Torralbo, tiene previsto hacer balance del grado de cumplimiento de su programa en los cuatro años al frente de la institución e informará de su decisión de presentarse o no como candidato, ya que de momento, el plazo aún no se ha abierto.

El 19 de mayo de 2022, el catedrático de Didáctica de la Matemática Manuel Torralbo fue elegido rector con el 54,67% de los votos ponderados frente a la segunda candidata, Julieta Mérida, que obtuvo el 45,33%.