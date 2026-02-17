La unidad de Alergología del Reina Sofía atiende más de 700 procedimientos de alto riesgo en un año

La unidad de Alergología del Reina Sofía en Córdoba ha atendido más de 700 procedimientos de alto riesgo en un año. El Hospital de Día de Alergología e Inmunología facilita el abordaje de enfermedades complejas en un entorno controlado, con vigilancia y seguimiento personalizado. Los pacientes son atendidos en régimen ambulatorio, lo que aporta "importantes ventajas", según explica el propio hospital Reina Sofía en una nota de prensa, como la reducción de ingresos hospitalarios innecesarios.

"La actividad registra una tendencia creciente -añade el centro sanitario- ligada al aumento de pacientes de riesgo y a la complejidad de diagnósticos y tratamientos".

En la unidad de Alergología se han llevado a cabo más de 1.800 procedimientos en 2025, incluidos 716 de alto riesgo. Entre los procedimientos diagnósticos se incluyen las provocaciones con medicamentos y alimentos de riesgo moderado-grave, que se realizan en pacientes con reacciones graves o con comorbilidades que requieran un control especial; y, entre los procedimientos terapéuticos, la desensibilización a quimioterapia ( una técnica segura para los pacientes que tengan alguna reacción negativa o intolerancia) o a fármacos biológicos, los inicios de inmunoterapia con veneno de himenópteros, los mantenimientos con problemas persistentes de tolerancia y el test de repicadura intrahospitalaria.

Equipo directivo y profesionales de Alergología e Inmunología visitan el hospital de día. / CÓRDOBA

Sin negesidad de ingreso

El 100% de las desensibilizaciones con quimioterapia o fármacos biológicos realizadas completaron el protocolo sin necesidad de ingreso, al igual que la tolerancia a la picadura de un insecto himenóptero en aquellos pacientes en tratamiento con inmunoterapia.

En el ámbito de Inmunología, se registraron 657 sesiones, mayoritariamente para la administración de inmunoglobulinas intravenosas o subcutáneas. En la actualidad, cerca del 50% de estos pacientes han sido formados para la autoadministración domiciliaria, lo que ha supuesto una mejora de la autonomía y una reducción de desplazamientos.

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha reforzado su Hospital de Día de Alergia e Inmunología como una unidad clave para la atención a pacientes con enfermedades complejas que requieren intervenciones prolongadas, exposición a fármacos o alérgenos, tratamientos intravenosos o seguimiento clínico estrecho.

Este modelo permite abordar patologías de riesgo moderado-alto en régimen ambulatorio, garantizando la atención urgente en escasos minutos gracias al acceso a la Unidad de Reanimación, acortando los tiempos diagnósticos y mejorando la accesibilidad a terapias avanzadas.

Medios disponibles y dotación profesional

La unidad cuenta con diez sillones asistenciales, bombas de infusión, monitores de constantes, carro de emergencias y desfibrilador. El personal de enfermería dispone de formación específica en reanimación cardiopulmonar y en protocolos de manejo de anafilaxia.

La ubicación de este espacio no es casual, ya que su cercanía al área de quirófanos y reanimación permite activar de forma inmediata el soporte avanzado si fuera necesario. Ambos servicios disponen de teléfono directo con Anestesia y Reanimación del Hospital Provincial.