La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La reflexión de los vecinos de Adamuz un mes después del accidente, la vuelta circulación de los trenes de alta velocidad de Córdoba a Madrid y las ayudas a los afectados por el temporal centran la crónica vespertina
Se cumple un mes de una de las mayores tragedias ferroviarias de España, que sesgó la vida de 46 personas. Un accidente que quedará marcado para siempre en la memoria colectiva de las familiares de las víctimas, de todo el país y, como no, de los vecinos de Adamuz, el pueblo amigo que tendió la mano a los afectados desde el minuto uno. Algunos de los vecinos, echan la vista a hace 31 días y reflexionan sobre lo ocurrido. Por otra parte, casualmente, hoy han vuelto a circular los trenes de alta velocidad por el tramo del accidente en dirección a Madrid. Muchos pasajeros no pueden evitar mirar por la ventana al pasar por el punto del accidente entre el recogimiento y el silencio. Y en otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley por un importe de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura. Con esta medida, el Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por las lluvias.
- Adamuz, un mes después: «No queremos que se nos recuerde como el pueblo del accidente»
- Los trenes de alta velocidad vuelven a cruzar Adamuz entre el recogimiento y el silencio
- El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
- "Es un poco triste pasar por esa zona, pero la vida continúa": hablan los primeros pasajeros de la alta velocidad tras el accidente de Adamuz
- Lucena proyecta innovación y cualificación vinculada al territorio desde el Salón del Estudiante
- José Cepas, amigo de Julio que ayudó en el rescate en Adamuz: "No somos héroes, yo hice lo que me salió del corazón"
- El juzgado de Montoro abre 148 piezas, una por cada herido en el accidente ferroviario de Adamuz
- Transportes, Adif, el mantenimiento y los precios: los grandes señalados y las lecciones del accidente de Adamuz
- La Junta premia la excelencia y el talento de Córdoba con las Banderas de Andalucía: estos son los galardonados
- Sadeco aprueba la subida de la tasa de basura de un 2,2% con el rechazo de la oposición municipal
- El Ayuntamiento inicia la plantación de 158 árboles para ampliar el espacio de sombra del recinto ferial
- El Ministerio de Trabajo rebaja de 35 a 5 las peonadas mínimas para cobrar el subsidio agrario en Andalucía
- Salvador Fuentes propone destinar el Plan Diputación Invierte a la reconstrucción tras los temporales
- Fallece a los 86 años el sacerdote aguilarense José Jiménez
- La Junta aprueba su Plan Actúa tras el temporal: 1.780 millones para agricultores, autónomos e inversiones
- Lagartijo se pone en huelga de hambre en la plaza de toros de Córdoba para pedir un sitio en la Feria de Mayo
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento