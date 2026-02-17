Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La reflexión de los vecinos de Adamuz un mes después del accidente, la vuelta circulación de los trenes de alta velocidad de Córdoba a Madrid y las ayudas a los afectados por el temporal centran la crónica vespertina

Los trenes de alta velocidad circulan por el tramo de Adamuz

Los trenes de alta velocidad circulan por el tramo de Adamuz / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Se cumple un mes de una de las mayores tragedias ferroviarias de España, que sesgó la vida de 46 personas. Un accidente que quedará marcado para siempre en la memoria colectiva de las familiares de las víctimas, de todo el país y, como no, de los vecinos de Adamuz, el pueblo amigo que tendió la mano a los afectados desde el minuto uno. Algunos de los vecinos, echan la vista a hace 31 días y reflexionan sobre lo ocurrido. Por otra parte, casualmente, hoy han vuelto a circular los trenes de alta velocidad por el tramo del accidente en dirección a Madrid. Muchos pasajeros no pueden evitar mirar por la ventana al pasar por el punto del accidente entre el recogimiento y el silencio. Y en otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley por un importe de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura. Con esta medida, el Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por las lluvias.

Además, destacamos estas otras noticias:

Un mes de la tragedia ferroviaria

Córdoba ciudad

Campo

Provincia

Andalucía

Deportes

Toros

