La actualidad del martes 17 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La reanudación del servicio de alta velocidad entre Córdoba y Madrid, la intervención el ministro Planas en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA y el innovador sistema contraincendios para la Mezquita-Catedral abren el boletín matutino
Adif ya ha finalizado la reparación de la infraestructura en Adamuz y ha puesto las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para reanudar la línea de alta velocidad entre Córdoba y Madrid desde hoy mismo. De hecho, tanto Renfe como Iryo han confirmado hace unas horas que se retoman los servicios de ambas empresas entre la capital española y Sevilla, con parada en Córdoba-Julio Anguita, casi un mes después del trágico accidente ferroviario de Adamuz. Por otra parte, el ministro Luis Planas se mostró ayer en los Desayunos de Diario CÓRDOBA en contra de recortar las ayudas de la PAC. De hecho, destacó la necesidad de «buscar una compensación» para los productores por la pérdida de renta agraria provocada por las lluvias. Por último, la Junta de Andalucía ha autorizado un innovador sistema contra incendios por agua nebulizada para la Mezquita-Catedral de Córdoba mientras avanzan las obras de restauración de las zonas dañadas en el incendio del pasado mes de agosto.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Arenal contará con sombra para combatir el calor: luz verde al contrato de toldos en la Feria de Córdoba 2026
- Comienzan las obras para construir un nuevo centro cívico en Córdoba que estará listo en un año
- La huelga de médicos arranca con un seguimiento desigual y guerra de cifras entre Junta y sindicatos
- Una riqueza universal para compartir: el Cabildo inaugura el nuevo espacio de la Mezquita-Catedral
- Obama aviva el debate extraterrestre: el singular historial de supuestos avistamientos de ovnis en Córdoba
- Adiós borrascas, hola anticiclón: la Aemet marca los días con tiempo primaveral en Córdoba esta semana
Gastronomía
Provincia
Campo
- El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba
Economía
- Los clientes de Cajasur en Córdoba ya operan en Kutxabank: cómo acceder a la nueva 'app' y otras dudas
Deportes
- El Córdoba CF despega: seis victorias en siete partidos y a tiro de un récord de hace 26 años
Cultura
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento