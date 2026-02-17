Adif ya ha finalizado la reparación de la infraestructura en Adamuz y ha puesto las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para reanudar la línea de alta velocidad entre Córdoba y Madrid desde hoy mismo. De hecho, tanto Renfe como Iryo han confirmado hace unas horas que se retoman los servicios de ambas empresas entre la capital española y Sevilla, con parada en Córdoba-Julio Anguita, casi un mes después del trágico accidente ferroviario de Adamuz. Por otra parte, el ministro Luis Planas se mostró ayer en los Desayunos de Diario CÓRDOBA en contra de recortar las ayudas de la PAC. De hecho, destacó la necesidad de «buscar una compensación» para los productores por la pérdida de renta agraria provocada por las lluvias. Por último, la Junta de Andalucía ha autorizado un innovador sistema contra incendios por agua nebulizada para la Mezquita-Catedral de Córdoba mientras avanzan las obras de restauración de las zonas dañadas en el incendio del pasado mes de agosto.

