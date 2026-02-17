Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alta velocidadPrimeros retrasosRecogimiento y silencioTestimoniosBanderas de AndalucíaCoche ardiendoEl tiempoÁrboles FeriaMezquita-Catedral
instagramlinkedin

Desde dentro

Los trenes de alta velocidad vuelven a cruzar Adamuz entre el recogimiento y el silencio

Los pasajeros no pueden evitar mirar por la ventana al pasar por el punto del accidente

Los trenes de alta velocidad circulan por el tramo de Adamuz

Los trenes de alta velocidad circulan por el tramo de Adamuz

Víctor Castro

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Silencio y recogimiento en los trenes de alta velocidad que vuelven a conectar Andalucía con Madrid un mes después del accidente de Adamuz, una tragedia que dejó 46 fallecidos y conmocionó a toda España. La tranquilidad se mezcla por momentos con las conversaciones de trabajo o con comentarios sobre la reducción de velocidad y los retrasos.

Las principales compañías recuperaron el servicio este martes una vez que Adif dio por finalizadas las obras para recuperar la vía, totalmente destrozada por el siniestro. Muchos de ellos lo hicieron con retrasos de hasta una hora y media, otros, los primeros en salir de Atocha, lo hicieron en hora. Los pasajeros se resignan. Ya saben que tienen que salir de casa con suficiente tiempo o, de tener alguna responsabilidad a una hora concreta, buscar alternativas al tren.

Llegan a Córdoba los primeros trenes de alta velocidad con origen Madrid

Llegan a Córdoba los primeros trenes de alta velocidad con origen Madrid

Víctor Castro

Cualquier leve movimiento provoca miradas de inquietud

Diario CÓRDOBA ha viajado en uno de esos primeros trenes con destino Madrid, uno de los Alvia que cubre el trayecto desde Sevilla y que salió con una hora y media de retraso. El viaje transcurre con aparente normalidad. Los vagones viajan casi completos: hay quienes trabajan con el portátil, estudiantes concentrados en sus apuntes y turistas que observan el paisaje. Sin embargo, cualquier leve movimiento provoca miradas cruzadas cargadas de inquietud, lo mismo que cuando un tren pasa en sentido contrario y la vibración sacude los asientos. La rutina intenta abrirse paso, pero el recuerdo del accidente sigue presente en cada kilómetro.

Vagón cafetería del tren AVE que ha circulado entre Córdoba y Madrid, justo al pasar por el tramo accidentado de Adamuz, este martes por la mañana.

Vagón cafetería del tren AVE que ha circulado entre Córdoba y Madrid, justo al pasar por el tramo accidentado de Adamuz, este martes por la mañana. / Víctor Castro

Algunos pasajeros consultan las últimas noticias en sus móviles; otros llaman a sus familiares para comentar la demora y la "lentitud" del trayecto. "En teoría salía a las 09.00 horas, pero esto va como si fuera el cercanías de mi pueblo", comentaba un pasajero por teléfono.

Noticias relacionadas y más

Reducción a 60 km/h en el punto del siniestro de Adamuz

Al aproximarse al túnel previo al punto del siniestro, el convoy reduce la velocidad hasta los 60 kilómetros por hora. El ambiente cambia de inmediato: las conversaciones se apagan o se convierten en susurros y se impone un silencio denso, casi reverencial. En el coche cafetería, un pasajero extranjero que hablaba por teléfono avisa en voz baja de que están atravesando el lugar del accidente. Desde la ventanilla se distinguen periodistas y cámaras apostados junto a las vías, atentos al paso de los trenes, mientras algunos viajeros, con el desayuno aún sobre la mesa, no pueden evitar dirigir la mirada hacia el exterior, donde permanecen visibles varios vagones de Iryo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  4. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  5. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  6. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  7. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  8. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento

Un tren, obligado a parar 12 minutos en Adamuz por una incidencia en el día de la reapertura de la línea Madrid-Andalucía

Un tren, obligado a parar 12 minutos en Adamuz por una incidencia en el día de la reapertura de la línea Madrid-Andalucía

¿Pueden prohibirte tender la ropa en el patio de luces en Córdoba? Esto dice la ley y así pueden actuar las comunidades

¿Pueden prohibirte tender la ropa en el patio de luces en Córdoba? Esto dice la ley y así pueden actuar las comunidades

El Ayuntamiento inicia la plantación de 158 árboles para ampliar el espacio de sombra del recinto ferial

El Ayuntamiento inicia la plantación de 158 árboles para ampliar el espacio de sombra del recinto ferial

Los trenes de alta velocidad vuelven a cruzar Adamuz entre el recogimiento y el silencio

Los trenes de alta velocidad vuelven a cruzar Adamuz entre el recogimiento y el silencio

"Es un poco triste pasar por esa zona, pero la vida continúa": hablan los primeros pasajeros de la alta velocidad tras el accidente de Adamuz

"Es un poco triste pasar por esa zona, pero la vida continúa": hablan los primeros pasajeros de la alta velocidad tras el accidente de Adamuz

Primeros retrasos en la vuelta de los trenes de alta velocidad Sevilla-Córdoba-Madrid

Renfe, Iryo y Ouigo retoman hoy martes el servicio de alta velocidad de Córdoba con Madrid

'La Decisión', el documental que rompe estereotipos sobre la mujer gitana en los mercadillos de Córdoba

'La Decisión', el documental que rompe estereotipos sobre la mujer gitana en los mercadillos de Córdoba
Tracking Pixel Contents