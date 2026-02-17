Sadeco aprueba la subida de la tasa de basura un 2,2% con el rechazo de la oposición

El Consejo de Administración de Sadeco ha aprobado este martes la modificación de su ordenanza fiscal para el ejercicio 2026, lo que incluye el incremento de la tasa de basura en un 2,2%. La propuesta ha salido adelante con los siete votos a favor del Partido Popular y el rechazo de PSOE, Hacemos Córdoba y Vox. La presidenta de la empresa municipal de saneamientos de Córdoba adelantó en septiembre esta subida, que supondrá la tercera en menos de dos años. Según informó en su día la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, con esta actualización, los hogares cordobeses abonarán una media de 7,56 euros más anuales en sus viviendas mientras la tarifa de los negocios aumentará en torno a 5,50 euros al año.

La propuesta ha obtenido luz verde del Consejo de Administración este martes, tras lo cual deberá pasar el proceso habitual para ser ratificada por la junta de Gobierno y en última instancia, por el Pleno municipal. Este nuevo ajuste se suma a los anteriores: en octubre de 2023 el consejo de administración aprobó una subida del 35%, y en julio de 2024 se anunció otro incremento del 10%, ratificado posteriormente en el Pleno municipal antes de su entrada en vigor. Con la subida prevista para 2026, cada ciudadano abonará 0,63 euros más al mes (7,56 euros al año). En comparación con 2023, el coste medio por habitante se habrá encarecido en 55,03 euros, lo que supone un aumento acumulado de 4,58 al mes. En términos porcentuales el recibo se ha incrementado alrededor de un 52%.

Antes de la entrada en vigor, deberá pasar por junta de gobierno y el Pleno

El grupo municipal Hacemos Córdoba ya anunció que votaría en contra de la medida, al considerar que esta decisión del alcalde supone “meter la mano en el bolsillo de los cordobeses” y "agravar la situación económica de las familias y empresas de la ciudad". La coalición afirma que en los dos años y medio de mandato del actual equipo de gobierno las tasas de Sadeco han acumulado más de un 40% de incremento, a lo que se suma para 2026 una nueva subida de algo más del 2%. Mientras, a juicio de Hacemos, la ciudad “está más sucia que nunca” y se encuentra en un estado de “absoluto abandono” en calles, plazas, jardines, infraestructuras y espacios públicos.