Transporte ferroviario
Renfe e Iryo retoman hoy martes el servicio de alta velocidad de Córdoba con Madrid
Casi un mes después del trágico accidente ferroviario, Adif ha completado los trabajos y reabierto al tráfico la vía, por la que vuelven a operar ambas empresas entre la capital de españa y Sevilla
La empresa pública Renfe y la compañía privada Iryo retoman desde hoy martes, 17 de febrero, los servicios de trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, con parada en Córdoba, tras prácticamente un mes desde el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Tras los trabajos de reparación y rehabilitación de la vía realizados por Adif, se ha puesto nuevamente en servicio y ambas empresas retoman sus operaciones.
En el caso de Renfe, según explica la compañía estatal, "Renfe restablece hoy, martes 17 de febrero, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La compañía retoma este servicio después de que Adif haya autorizado la circulación en la línea de alta velocidad. La recuperación de la normalidad se produce tras la finalización de los trabajos de reparación de la infraestructura, así como de las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad en la circulación y las pruebas de comprobación de la señalización que Renfe realizó para el gestor de la infraestructura hasta bien entrada la noche".
En el caso de Iryo, asegura, en un comunicado en su perfil e X (antes Twitter) que "hoy, 17 de febrero, retomamos nuestras operaciones comerciales en la línea Madrid–Sevilla con 14 circulaciones diarias (7 por sentido). Dentro de esta programación, están incluidos los servicios transversales Barcelona–Sevilla con 4 circulaciones diarias (2 por sentido). Los horarios actualizados pueden consultarse ya en http://iryo.eu. Los viajeros que hubieran adquirido sus billetes con antelación y se hayan visto afectados por cambios en la operativa, están siendo reubicados en otros servicios o, si lo prefieren, pueden optar por la cancelación con devolución íntegra del billete".
Servicios de Renfe recuperados y trabajos pendientes
Según explica Renfe en su comunicado, los servicios Madrid–Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid– Granada y el Alvia Madrid–Granada–Almería "recuperarán desde hoy (martes) sus circulaciones habituales".
En cuanto a la línea Madrid–Huelva, "el primer servicio se realizará por tren, excepto en el tramo entre Córdoba y Huelva, que se llevará a cabo mediante un plan alternativo de transporte por carretera. El resto de servicios programados durante el día se realizarán íntegramente en tren".
Por su parte, "la relación Madrid–Málaga no recuperará su operativa normal, previsiblemente, hasta inicios de marzo, por la demora en los trabajos de Adif. A partir del próximo miércoles, Renfe pone en servicio un Plan Alternativo de Transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga para paliar las molestias causadas por el corte en la línea a causa de desprendimiento de un muro de contención".
La nota continúa con el recordatorio de Renfe a los "viajeros afectados por las cancelaciones de los últimos días", y que, asegura la empresa pública, "han tenido a su disposición las opciones de cambio y reembolso sin coste adicional". "Durante las semanas en las que el servicio ha permanecido suspendido, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad entre Madrid y Andalucía. Desde su puesta en marcha, el pasado 20 de enero, cerca de 72.000 viajeros han utilizado este dispositivo especial. Renfe ha sido el único operador que ha habilitado una alternativa de transporte durante este mes", continúa la nota.
