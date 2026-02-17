El obispo preside este miércoles la imposición de la ceniza en la Catedral de Córdoba

Con la llegada de la Cuaresma, la ciudad entrará en los cuarenta días que anunciarán la próxima Semana Santa. Más que un tiempo litúrgico, este periodo se convertirá en el inicio de los cultos, los quinarios y los ensayos de costaleros que despertarán el pulso cofrade en parroquias y casas de hermandad.

Durante estas semanas, las hermandades ultimarían cada detalle para que, cuando llegue el Domingo de Ramos, todo esté listo: túnicas, cirios y pasos dispuestos para salir a la calle. Los días se llenarán de cultos, ensayos de costaleros y reuniones donde se perfilarán todos los detalles.

En paralelo, la Agrupación de Hermandades y Cofradías trabajará para definir itinerarios, horarios y la organización de palcos y sillas en la carrera oficial, que cada año congregará a miles de personas en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Las casas de hermandad vivirán jornadas de intenso trabajo previo, con la limpieza y puesta a punto de enseres, mientras se ultiman los estrenos para este año que comenzarán a ver la luz a partir del Domingo de Ramos.

Entre los actos destacados de la Cuaresma se encontrará el pregón oficial de la Semana Santa, que este año correrá a cargo del cofrade y periodista Eloy Moreno. El acto se celebrará en la mañana del Domingo de Pasión como antesala de los días grandes.

Miércoles de Ceniza

La Cuaresma comenzará este miércoles con la celebración del Miércoles de Ceniza. A las 9.30 horas, el obispo de Córdoba Jesús Fernández presidirá en la Catedral la eucaristía con la tradicional imposición de la ceniza, rito que se repetirá en las parroquias de toda la diócesis.

Por la tarde, las cofradías organizarán distintos vía crucis en las calles y parroquias. Así ,la hermandad de la Esperanza recorrerá las calles con el tradicional vía crucis de Cuaresma, protagonizado por la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas.

Noticias relacionadas

El cortejo partirá a las 21.00 horas desde la parroquia de San Andrés Apóstol. Al mismo tiempo, en el interior de la parroquia de San Antonio de Padua, se rezará el vía crucis con Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas. Por su parte, en la barriada de Alcolea, la hermandad de los Dolores organizará su vía crucis presidido por el Cristo de las Cinco Llagas. El cortejo partirá a las 20.00 horas desde la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Los actos continuarán el próximo sábado, primero de Cuaresma, con el vía crucis de las cofradías en la Catedral. Este año estará presidido por Nuestro Padre Jesús de la Sangre, que será trasladado desde Capuchinos a las 16.45 horas. El rezo comenzará a las 19.30 horas, consolidándose como uno de los hitos más destacados del inicio cuaresmal en la ciudad.