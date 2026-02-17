El juzgado de Montoro abre 148 piezas, una por cada herido en el accidente ferroviario de Adamuz

El Tribunal de Instancia de Montoro ha abierto 148 piezas (diligencias previas) como respuesta a los partes médicos remitidos por los centros sanitarios que han atendido a los heridos del accidente de trenes acontecido en Adamuz el 18 de enero pasado.

Se trata de la cifra difundida este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que detalla, además, que el juzgado está ofreciendo a estas personas la posibilidad de emprender acciones judiciales con objeto de que puedan reclamar, llegado el caso, responsabilidades por este siniestro.

34 denuncias de víctimas

En menos de un mes, la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que ha asumido la investigación judicial del accidente, ha recibido 34 denuncias de víctimas. La catástrofe dejó 46 fallecidos y un centenar de heridos, por lo que desde el propio TSJA han augurado "un goteo" de denuncias.

Además, ocho acusaciones populares han solicitado su personación en el procedimiento, pero todavía no se ha resuelto sobre su admisión. Estas son el Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf); Alternativa Ferroviaria (Alferro); los partidos políticos Vox y Iustitia Europea; el sindicato de funcionarios Manos Limpias, y las asociaciones Hazteoír.org, Víctimas de los políticos y Liberum.