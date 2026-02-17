Tragedia ferroviaria
El juzgado de Montoro abre 148 piezas, una por cada herido en el accidente ferroviario de Adamuz
Hasta el momento se han recibido 34 denuncias de víctimas y siete acusaciones populares han solicitado personarse
El Tribunal de Instancia de Montoro ha abierto 148 piezas (diligencias previas) como respuesta a los partes médicos remitidos por los centros sanitarios que han atendido a los heridos del accidente de trenes acontecido en Adamuz el 18 de enero pasado.
Se trata de la cifra difundida este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que detalla, además, que el juzgado está ofreciendo a estas personas la posibilidad de emprender acciones judiciales con objeto de que puedan reclamar, llegado el caso, responsabilidades por este siniestro.
34 denuncias de víctimas
En menos de un mes, la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que ha asumido la investigación judicial del accidente, ha recibido 34 denuncias de víctimas. La catástrofe dejó 46 fallecidos y un centenar de heridos, por lo que desde el propio TSJA han augurado "un goteo" de denuncias.
Además, ocho acusaciones populares han solicitado su personación en el procedimiento, pero todavía no se ha resuelto sobre su admisión. Estas son el Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf); Alternativa Ferroviaria (Alferro); los partidos políticos Vox y Iustitia Europea; el sindicato de funcionarios Manos Limpias, y las asociaciones Hazteoír.org, Víctimas de los políticos y Liberum.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento