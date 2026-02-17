La Junta premia la excelencia y el talento de Córdoba con las Banderas de Andalucía 2026: estos son los galardonados

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba ha dado a conocer las personas, entidades y proyectos distinguidos con las Banderas de Andalucía en la provincia en 2026, unos reconocimientos que "premian el talento, la excelencia, la solidaridad y el compromiso con el desarrollo sostenible de Córdoba y sus municipios", explica el Gobierno autonómico en una nota de prensa. Los galardones se entregarán con motivo del Día de Andalucía en un acto institucional que tendrá lugar el próximo día 24 de febrero, en el Teatro Góngora, donde se pondrá de relieve la diversidad y la riqueza humana, cultural y económica del territorio.

La Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras recae en la poeta y catedrática María Rosal Nadales, nacida en Fernán Núñez, por una trayectoria literaria y académica de referencia en Andalucía y en el ámbito nacional, con más de veinte libros publicados y numerosos premios de relevancia, entre ellos el Andalucía de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía José Hierro. Rosal ha destacado igualmente por su compromiso con los estudios literarios y la promoción de la lectura, así como por su labor al frente de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán y en la Red Internacional de Universidades Lectoras.

La Bandera de Andalucía de las Artes se concede a la cantante cordobesa María José Llergo, una de las voces más singulares de la música española contemporánea. Nacida en Pozoblanco, en 1994, y reconocida por su capacidad para renovar la tradición flamenca desde una sensibilidad actual y comprometida, su trayectoria está avalada por trabajos como Sanación y Ultrabelleza, y por premios como el Goya a la Mejor Canción Original por Te espera el mar. Llergo se sitúa como una artista imprescindible de su generación y embajadora del talento andaluz dentro y fuera de España.

La Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio distingue a Anbar 2002 SL, empresa cordobesa especializada en restauración y conservación de obras de arte y bienes patrimoniales, con una intensa labor en la Mezquita-Catedral de Córdoba. Su equipo, liderado por la restauradora Anabel Barrena, afronta actualmente la recuperación de las zonas afectadas por el incendio de agosto de 2025, combinando rigor científico, excelencia técnica y respeto por la autenticidad de uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio mundial.

La Bandera de Andalucía del Deporte reconoce al Club Deportivo Pozoblanco, que celebra en 2026 su centenario como uno de los clubes más antiguos y representativos del fútbol andaluz. Fundado en 1926, el CD Pozoblanco ha sido mucho más que una entidad deportiva, convirtiéndose en símbolo de identidad, arraigo y cohesión social para varias generaciones en Los Pedroches bajo el lema ‘Un siglo, una pasión’.

La Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia se otorga a Cáritas Diocesana de Córdoba, que acaba de cumplir 60 años desde su constitución canónica en 1965 como principal organismo de acción social de la Iglesia en la diócesis. Durante estas seis décadas, Cáritas Córdoba ha desplegado una extensa red de proyectos y equipos parroquiales dedicados a la acogida, la atención integral y la promoción social de las personas más vulnerables, impulsando procesos de inclusión y participación solidaria en toda la provincia.

La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud distingue al hospital San Juan de Dios de Córdoba en el año en el que celebra su 90 aniversario desde la llegada de los hermanos de San Juan de Dios a la ciudad, en 1934. El centro se ha consolidado como referente de atención humanizada, innovación en investigación y excelencia sanitaria, combinando la ciencia con una vocación de servicio basada en la dignidad, la empatía y el cuidado integral de las personas.

En el ámbito económico, la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa reconoce a Docriluc SL, compañía lucentina líder en soluciones de refrigeración comercial e industrial para hostelería, alimentación y retail, con presencia en más de 45 países. Desde su fundación en 2008, la empresa ha apostado por la innovación, la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente, contribuyendo al empleo cualificado y al desarrollo económico local desde su planta de más de 38.000 metros cuadrados en Lucena.

La Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental distingue a Cunext Group, grupo industrial andaluz referente en la transformación de productos de cobre y aluminio y uno de los mayores transformadores de metales no ferrosos de Europa. La empresa impulsa en Córdoba un innovador proyecto de fábrica de cobre verde para producir cátodos de alta pureza a partir de material reciclado, reduciendo el uso de cobre primario y la huella de carbono, y alineándose con los objetivos europeos de descarbonización y economía circular.

La Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia recae en Santifoods, proyecto creativo del divulgador gastronómico cordobés Santiago Mansilla, que ha logrado conectar con miles de personas gracias a una cocina cercana, sencilla y fuertemente vinculada al producto local. A través de sus contenidos y de su libro Si cocino yo, cocinas tú, Santifoods proyecta la gastronomía cordobesa y andaluza más allá de nuestras fronteras, poniendo en valor el aceite de oliva virgen extra y la cocina casera como experiencias accesibles y disfrutables para todos.

Noticias relacionadas

Finalmente, la Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria de una persona física o jurídica en la defensa y fomento del interés general de la provincia se concede a Rosa María Gallardo Cobos, doctora ingeniera agrónoma cordobesa y referente en el ámbito agroalimentario. Tras una etapa en la consultoría internacional y su incorporación a la Universidad de Córdoba, ha sido directora de la Etsiam desde 2016, primera mujer en ocupar este cargo en más de 50 años de historia, impulsando la digitalización, la formación de nuevas generaciones y la visibilidad del talento femenino en un sector tradicionalmente masculinizado.