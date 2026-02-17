IU Córdoba denuncia el “desmantelamiento” de la sanidad y refuerza su acción ante las elecciones andaluzas

La dirección provincial de Izquierda Unida Córdoba ha reunido a su coordinadora provincial para analizar la situación política y social de la provincia y planificar su estrategia de cara a las próximas elecciones autonómicas, en un encuentro en el que la organización ha denunciado el “desmantelamiento” de los servicios públicos por parte del Gobierno andaluz.

Desde IU han advertido de que la sanidad pública en la provincia continúa sufriendo “colapsos, listas de espera crecientes y falta de personal”, una situación que, según señalan, está generando escenarios “críticos para muchas familias”. En materia de dependencia, han denunciado que “cada día mueren en Andalucía tres personas sin recibir la ayuda que les corresponde”, calificando de “abandono” la gestión del sistema.

Educación e industria, ejes prioritarios

En el ámbito educativo, la organización ha alertado del cierre de líneas públicas y la reducción de recursos en centros educativos, así como de la falta de planificación en formación profesional, lo que -a su juicio- afecta directamente a la juventud y al desarrollo económico de la provincia.

IU Córdoba ha puesto también el foco en la situación demográfica y económica, recordando que la provincia pierde población y reclamando una apuesta decidida por la industrialización, la mejora de infraestructuras y la vertebración territorial como herramientas para generar empleo y fijar población.

Críticas a la Diputación y advertencia sobre la extrema derecha

La dirección provincial ha criticado igualmente los presupuestos de la Diputación planteados por el PP, calificándolos de “nefastos para la provincia” por, según sostienen, reducir inversiones en municipios y reforzar proyectos de corte ultraconservador.

Asimismo, la organización ha mostrado su preocupación por el avance de la extrema derecha en España y Andalucía, vinculándolo al respaldo internacional que, a su juicio, reciben estas corrientes políticas.

Elecciones andaluzas

De cara a los comicios autonómicos, IU Córdoba concurrirá dentro de la coalición Por Andalucía, con Antonio Maíllo como candidato a la Presidencia de la Junta. La coordinadora provincial ha aprobado por unanimidad su informe político, que fija las prioridades y líneas de acción para los próximos meses.

Noticias relacionadas

Desde la organización han asegurado que continuarán promoviendo la participación ciudadana y la vigilancia política más allá del calendario electoral, con el objetivo de “defender los derechos y mejorar la vida en la provincia”.