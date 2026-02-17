International Cheese Festival: más de 5.000 quesos y 350 jueces convertirán Córdoba en el gran escaparate mundial del queso

Córdoba se prepara para oler, saborear y juzgar queso como pocas veces antes. Más de 5.000 quesos procedentes de distintos países participarán en el Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival, una cita que incluirá la 38ª edición de los World Cheese Awards y que contará con más de 350 jueces internacionales encargados de catar y evaluar cada pieza

La cifra por sí sola ya resulta llamativa, pero lo verdaderamente curioso es la diversidad que se concentrará en un mismo recinto: quesos elaborados con leche cruda y maduraciones extremas, piezas de granja producidas en pequeñas explotaciones familiares, creaciones afinadas en cuevas naturales, variedades azules de olor penetrante o especialidades envueltas en hojas, ceniza o manteca. Cada edición del certamen reúne auténticas rarezas que rara vez salen de su territorio de origen.

Uno de los momentos más singulares será la gran final del concurso internacional, prevista tras una intensa jornada de catas. De los miles de quesos presentados, solo 16 alcanzarán la fase definitiva y optarán al premio al mejor queso del mundo. En esa última ronda, los jueces deliberan en público, argumentan textura, aroma, persistencia y equilibrio, y convierten el veredicto en todo un espectáculo gastronómico.

Cata de quesos en una edición anterior de los World Cheese Awards. / CÓRDOBA

Un recorrido guiado para conocer los entresijos del concurso

Otra de las propuestas más llamativas será el World Cheese Arena Tours, un recorrido guiado por jueces de prestigio internacional que permitirá a los asistentes conocer los entresijos del concurso: cómo se organiza la evaluación, qué criterios se aplican y cómo se distinguen matices que para un paladar no entrenado pueden pasar desapercibidos. Es una oportunidad poco habitual de observar desde dentro el proceso que decide cuáles son los mejores quesos del planeta.

El festival incluirá también un Cheese Market dedicado íntegramente a la venta y exhibición de quesos locales, nacionales e internacionales, muchos de ellos elaborados bajo el concepto “farmhouse”, es decir, producidos en la propia granja con la leche de su propio ganado. Para el público general, será la ocasión de descubrir sabores inéditos y conversar directamente con quienes están detrás de cada pieza.

Las zonas de degustación y los maridajes añadirán otro componente curioso: comprobar cómo un mismo queso puede transformarse al combinarse con vinos, aceites, frutos secos o conservas gourmet. Además, los foros de innovación lacteoquesera y de lactópolis abordarán peculiaridades científicas y tecnológicas del sector, desde nuevas técnicas de maduración hasta certificaciones de calidad diferenciada.

Cita para los amantes del queso en el mes de noviembre en Córdoba

Entre 11y el 15 de noviembre, el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba se convertirá en una auténtica “ciudad del queso”, donde tradición rural, alta gastronomía e innovación convivirán bajo un mismo techo. Más allá de las cifras récord, lo que distingue a esta cita es la posibilidad de reunir en un solo espacio miles de historias lácteas: recetas centenarias, proyectos familiares, experimentos de afinado y apuestas vanguardistas que demuestran que el queso, lejos de ser un producto estático, es uno de los alimentos más diversos y sorprendentes del mundo.